Pokoli most taxizni Budapesten, és nem is lesz jobb

Kevesebb a taxis? Nem, pont hogy több!

Egyre többen akarnak taxizni

A korábbi évekhez képest 5-10%-os élénkülést érzünk a forgalomban

Vagyis az átállás fokozatos volt, aki folytatni akarta a taxizást, az már korábban lecserélte az autóját. Ennek köszönhetően a 2013 előtt még 16 éves volt taxik átlagéletkora mára 5,5 évre csökkent budapesti a taxik esetében.

Áprilisban jöhet a tarifaemelés

Még lesz néhány egyeztetés ezzel kapcsolatban, de most azt gondolom, hogy akár áprilistól jöhet egy elviselhető és józan mértékű tarifaemelés. Szerintem ezzel kapcsolatban nagyobb a félelem, mint amekkora terhet valóban jelent majd az utasoknak

A taxisszövetség elnöke megerősítette, hogy az áremelés mértéke megegyezhet a korábbi javaslatukkal, vagyis ez a jelenlegi árakhoz viszonyítva 10-15%-os emelést jelentene.

Nem rossz üzlet a taxiscégeknek

Az ember talán azt hinné, hogy a 2013 szeptemberében bevezetett taxirendelet óta csökkent a sofőrök száma Budapest utcáin, ugyanis egyre többször fordul elő, hogy már a telefonos diszpécserre is hosszú percekig kell várakozni. A számok viszont mást mutatnak:, a rendelet bevezetése előtt ez a szám 5300 volt. De még 2016-ban is hasonló volt a szám, egy év alatt háromszázzal nőtt az autók száma. Sőt, a fővárosi kormányhivatal Portfolio-nak elküldött adatai szerint 2017 végén 7532 darab személytaxi-vezetői igazolvány volt érvényben, vagyis a jelek szerint nem mindenki taxizik, akinek engedélye lenne rá.A taxisok számát csak az befolyásolja, hogy hányan váltanak ki engedélyt és hányan teljesítik a jogszabályokban előírt feltételeket. Évtizedekkel ezelőtt volt olyan terv, hogy korlátoznák a taxisok számát, de azt az Alkotmánybíróság akkoriban megsemmisítette - mondta a Portfolio kérdésére Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke.Bármilyen hihetetlen, a szövetség elnöke szerint, a legtöbb esetben képes ellátni a budapesti igényeket. A probléma inkább csúcsidőben van (esténként, hétvégén), amikor a megszokotthoz képest sokat kell várni a taxira, azonban a néhány órás csúcsidőszakért a vállalkozásoknak nem éri meg újabb és újabb autókra beruházni, azaz fejleszteni. Metál Zoltán szerint ez minden más szektorban hasonlóan működik, példaként említette az éttermeket, melyekben hétvégén vagy esténként nehéz asztalt foglalni. A csúcsidőszak mellett a gyorsabb haladásban a dugók és a felújítások okoznak nehézségeket a taxisoknak is, a szövetség elnöke szerint ha előfordul egy-két ilyen fennakadás a városban, akkor "három-négyszer annyi taxi is kevés lenne".A munkaerőhiányt egyelőre nem érzik a taxisok, a diszpécserszolgálatok esetében is biztosítani tudják a fuvarszervező irodák a szükséges létszámot például folyamatos átképzésekkel - mondta Metál Zoltán. Ugyanakkor a szövetség azt tapasztalja, hogy nőtt a kereslet a megbízható fuvarszervező cégek iránt, ennek köszönhető, hogy egyre gyakoribb az, hogy csúcsidőben percekig nem lehet elérni telefonon a taxi-társaságokat.Az elnök szerint egyébként a 2013-ban bevezetett hatósági árnak köszönhetően átláthatóbb és kiszámíthatóbb lett a szolgáltatás, ennek tulajdonítja azt, hogy megnőtt iránta a kereslet. Emellett a turizmus is jót tesz a taxizásnak és egyéb szolgáltatásoknak a fővárosban.- mondta kérdésünkre Metál Zoltán.Ebben szerepe lehetett a piac szabályozása mellett az Uber kiszorításának, mely a taxisok malmára hajtotta a vizet.Az év elején arról lehetett olvasni, hogy szigorodnak a taxizás szabályai Budapesten, hiszen januártól nem lehet tíz évnél idősebb autóval szolgáltatást nyújtani. Ezzel azonban a szövetség elnöke szerint egyetlen autó sem tűnt el az utakról, mivel egy 2013-as rendelet szabályozta fokozatosan a kivezetést, ennek az utolsó lépcsője érkezett most el.2017 végén már szóba került az, hogy a taxisok szeretnének emelni a hatósági áron, ezt a megnövekedett költségekkel indokolják. Metál Zoltán kiemelte, hogy például jelentősen drágultak a szakszervizek, illetve a biztosítási díjak is emelkedtek. Az elnök szerint tavaszra megszülethet a megállapodás az áremelésről.- mondta Metál Zoltán.A BKK adatai szerint jelenleg 11 minősített taxitársaság van Budapesten, az utóbbi években folyamatosan 10-15 ilyen cég volt a fővárosban. A három legnagyobb szolgáltató a Főtaxi, a City Taxi és a 6x6 Taxi, melyek akár több mint ezer autóval üzemelnek a városban.A három cég ellentétes modell alapján működik, a City Taxi szövetkezetként, a másik két vállalkozás pedig cégként szolgáltat. A Főtaxi saját oldalán azt írja, hogy több mint ezer gépjárművük közlekedik Budapest utcáin, a cég 2016-ban már 1,9 milliárd forintos árbevételt ért el, ezzel öt év alatt megduplázódott a forgalmuk.

Ezzel párhuzamosan a cég működése komoly profitot hozott, az utolsó ismert években már 400 millió forint körül volt az éves adózott nyereség.

A City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet árbevétele először 2016-ban haladta meg a félmilliárd forintot, az ő forgalmuk inkább stagnált, lényegesen kisebb volt a növekedés, mint a Főtaxinál.

A harmadik nagy cég, a 6x6 Taxi a honlapján 2015 augusztusi adatokat tartalmaz, akkor 430 autóból állt a flottájuk. Az árbevételük alapján ők állnak a dobogó legalsó fokán, 2016-ban 390 millió forintos forgalmat bonyolítottak, ami 39,5 milliós adózott eredménnyel párosult.

Vagyis az utóbbi évek nyertese egyértelműen a Főtaxi, mely mára a legnagyobb társaság lett Budapesten, és a 2013-as taxirendelet óta majdnem megduplázta a forgalmát.

Kaptál már vissza rúpiában a taxistól?

túlzott viteldíj, ami lehet fix viteldíj vagy a taxaméter befolyásolásával megnövelt viteldíj, kerülőút alkalmazása,

nem engedi a taxis a bankkártyával történő fizetést, az utast egy ATM-hez viszi, hogy vegyen ki pénzt,

a taxis a bankjegyekkel manipulál: az utasnak azt mondja, hogy nem 5000 forintos bankjegyet adott, hanem 500-ast, vagy 20000 forintos helyett 2000-est,

más, értéktelen valutában ad vissza a taxis (pl. indiai rúpia),

a taxis az utas kárára váltja az eurót, dollárt, stb.

A taxi tipikusan az a szolgáltatás, amire sokat panaszkodnak az utasok, a felügyeleti szervként működő BKK 2017-ben több mint 400 panaszt kapott az utasoktól - árulták el a Portfolio kérdésére. Ezek jó része a túlzott viteldíjjal kapcsolatos, de előfordul például taxiban felejtett telefon, egyéb ottfelejtett holmi bejelentése, vagy a KRESZ szabályok megsértése is - teszik hozzá.A legfontosabb, viteldíjat érintő, tipikus panaszok a BKK összesítése szerint: