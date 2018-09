Polgári repülőtér lesz Kecskeméten

Egy polgári terminál kialakítását is tervezik a kecskeméti repülőtéren, ahol jelenleg a Magyar Honvédség Gripen vadászgépei, vadászpilótái, a légierő hadműveleti központja, művelettámogató zászlóalja, harcászati kiképző százada, szállítórepülő-százada, repülő-műszaki és logisztikai zászlóalja állomásozik - értesült a lap, amelynek a Honvédelmi Minisztérium megerősítette, hogy folyik a kecskeméti repülőtér kettős hasznosításának előkészítése.A polgári terminál kialakítása - a Modern városok program részeként - a civil üzemeltető feladata, de ez a katonai bázis működését semmilyen formában nem befolyásolja - közölte a tárca sajtóosztálya. A Magyar Honvédség repülőbázisainak modernizálása, fejlesztése ettől függetlenül, NATO- és nemzeti erőforrások bevonásával valósul meg.A cikk szerint a katonai repülőterek polgári hasznosításának terve nem új keletű, számos tanulmány készült már az ilyen beruházások hasznáról, különös tekintettel a Magyarországra települő nagy autógyárakra (Kecskemét - Mercedes, Pápa - Audi), amelyek igényeltek a beszállítóiknak egy olcsóbb légi szállítási lehetőséget a budapesti Liszt Ferenc repülőtérnél.A szakemberek szerint a Liszt Ferenc repülőteret használó fapados légitársaságok, illetve air cargo vállalatok is nagyobb arányban választanák közvetlenül a vegyes hasznosítású repülőtereket, ha a különböző illetékek a budapesti repülőtérnél jelentősebben alacsonyabbak lennének. Egy katonai repülőtér kettős hasznosítása a Budapest-központúság csökkentésének egyik eszköze is lehet.