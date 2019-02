Prémium használatautó szalont nyitott az AutoWallis

A most közzétett tájékoztató szerint újabb jelentős szolgáltatásbővítést hajt végre a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett AutoWallis azt követően, hogy a csoport leányvállalata két évvel ezelőtt megnyitotta Közép-Európa legmodernebb és egyik legnagyobb BMW márkakereskedését.Székely Gábor, az AutoWallis befektetési igazgatója elmondta, hogy a magyar autópiac dinamikus bővülését kihasználva a csoport ezúttal a használtautó-piacban rejlő lehetőségeket kívánja még jobban kiaknázni azzal, hogy folyamatosan közel 60 prémium kategóriás használt gépkocsival várja a Wallis Motor Duna új szalonjának ügyfeleit. Hozzátette, hogy már rövidtávon a használtautó-forgalom közel 20 százalékos bővülését várja a csoport Magyarországon.A befektetési igazgató kiemelte, hogy a csoportba tartozó Wallis Motor Duna és Pest 550 darab használt autót értékesített 2018-ban, ami a teljes autóértékesítési árbevételének mintegy 18 százaléka volt. A használtautó kereskedelem az elmúlt években folyamatosan a piaci átlag felett növekedett, így a tavalyi számokat idén is szeretnénk jelentősen túlteljesíteni - tette hozzá.A Wallis Prémium Használtautó Centert Massimiliano Di Silvestre, a BMW Group Magyarország és Antal Péter, a Wallis Motor Duna és Pest ügyvezető igazgatója nyitotta meg. Az új szalon megnyitóján elhangzott, hogy az ügyfelek Magyarországon egyedülálló méretű használtautó-kínálatot érhetnek el prémium környezetben: 24 hónapos jótállással, igazolt járműtörténettel, 6 hónap vagy 10.000 km-ig ingyenes karbantartással szervizelt autókat lehet megvásárolni.Az új helyszínen a BMW Premium Selection mellett a MINI Használtautó Next program is az elsők között vált elérhetővé az országban, melynek keretében a MINI modellekhez is ugyanazon előnyök és szolgáltatások társulnak.Az AutoWallis árfolyama több mint 5 százalékot esett a keddi záráshoz képest, így jelenleg 188 forinton forognak a papírok. A befektetőknek ugyanakkor így sem lehet okuk a panaszra, a vállalat árfolyama ugyanis több mint 66 százalékot erősödött már idén.