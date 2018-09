Prima jelölést kapott a Portfolio

Idén is díjazzák a kiemelkedő tehetségeket

A magyar sajtó kategóriában a három jelölt között van a Portfolio online gazdasági portál.

A tíz kategória "Primái", a díjazottak:

Bertók László költő, író

Görgey Gábor író, költő

Vári Attila író, költő

Székely Gábor rendező

Szirtes Ági színész

Venczel Vera színművész

Katona Szabó Erzsébet textilművész

Korniss Péter fotográfus, fotóriporter

Maurer Dóra képzőművész, professzor Emerita

Dr. Frei Zsolt asztrofizikus

Dr. Hamza Gábor jogtudós, egyetemi tanár, MTA rendes tagja

Dr. Sótonyi Péter orvos, patológus, egyetemi tanár

"A zene mindenkié" Egyesület

Prof. Dr. Falus Iván pedagógus, egyetemi tanár

L. Ritók Nóra pedagógus

Nagy Csaba építész

Potzner Ferenc építész, művészettörténész

Tokár György építész

Bősze Ádám műsorvezető, zenetörténész

Portfolio.hu (*)

Rubicon

Kozák Danuta kajakozó

Dr. Magyar Zoltán tornász

Vereczkei Zsolt úszó

Kallós Zoltán Alapítvány - Válaszút

Kiss János balettművész

Vujicsics Együttes

Dresch Mihály dzsessz zenész

Fischer Ádám karmester

Várjon Dénes zongoraművész

A díj tizedik jubileumát követően az OTP Bank vált a Prima Primissima Alapítvány gondozójává és finanszírozójává. Csányi Sándor a Kuratórium elnökeként 2003 óta kiemelkedő szerepet vállalt a Prima Primissima Alapítvány működésében.Évről évre egyre fontosabb, hogy a magyar szellemi élet és annak kiemelkedő művelői minden lehetséges és elérhető eszköz segítségével támogatást kapjanak. Az Alapítvány célja, hogy a díj révén hozzájáruljon a magyarországi és immár a határon túli kulturális és tudományos élet szereplőinek szakmai munkájához és fejlődéséhez - olvasható az alapítvány közleményében Az idei díjazottakkal együtt immár 480-ra nő azoknak a kiemelkedően tehetséges, elkötelezett, példaértékű munkát végző művészeknek, újságíróknak, tudósoknak, sportolóknak és oktatóknak a száma, akik elismerésben részesültek. A kiválóságok alkotómunkáját, tehetségük fejlesztését eddig összesen 4 milliárd forinttal támogatta a Prima Primissima Alapítvány.Az értékes életművek elismerése mellett a kultúra, a tudomány és a sport területén kiemelkedő, ifjú tehetségek felkutatása és megmutatása is fontos küldetés. A 2007-ben alapított Junior Prima Díj is számos reménység felemelkedéséhez nyújtott támogatást. A Prima Primissima díj olyan megbecsültségnek örvend, olyan értéket képvisel, hogy már a jelöltté válás is nagy elismerést jelent."A 16 éves Prima Primissima díj idei jelöltjeinek névsora ismét bizonyítja, milyen egyedülálló utánpótlással rendelkezünk a magyar tudományos, kulturális és sportéletben. A jelölések ráirányítják a figyelmet azokra a példaértékű teljesítményekre, amelyek előre visznek mindannyiunkat. Küldetésünknek tartjuk, hogy évről évre kiemeljük és a széles közvélemény számára is megmutassuk, hogy kik azok, akik maradandót alkottak az elmúlt időszakban. Meggyőződésem, hogy Magyarországnak, az itt élőknek ma is szüksége van a valódi példaképekre. A díjátadó arra is alkalmat ad, hogy megálljunk, értékeljünk, majd az inspirációktól feltöltve folytassuk tovább a feladatainkat "- mondta Csányi Sándor, a Prima Primissima Alapítvány Kuratóriumának elnöke.A díjak struktúrája sem változik, továbbra is tíz kategóriában hirdetnek kiválóságokat: magyar irodalom, magyar színház és filmművészet, magyar képzőművészet, magyar tudomány, magyar oktatás és köznevelés, magyar építészet és építőművészet, magyar sajtó, magyar sport, magyar népművészet és közművelődés, magyar zeneművészet.Minden kategóriában három díjazott kap helyet,A Primissimák 15, míg a Primák 5 millió forint elismerésben részesülnek. A Közönségdíjas jelölt személye idén is SMS-szavazással dől el. Szavazni szeptember vége és december eleje között lehet. A Közönségdíjas 15 millió forinttal lesz gazdagabb.A harminc év alatti tehetségeket jutalmazó Junior Prima díj kategóriái sem változtak: a tudomány, a zene, a népművészet, a színház- és filmművészet, valamint a sajtó terén kiemelkedő fiatal tehetségeket támogatja, kategóriánként akár tízet is. A Junior Primák jutalma 2-2 millió forint. A külön kategória társalapítói, a Magyar Fejlesztési Bank, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt., a Docler Holding, a KAVOSZ Zrt. és a Takarékbank.Emellett idén is átadják a területi Prima díjakat, melyeket 19 megyében hárman nyerhetnek el. A díj célja a helyi közösségek erősítése és az értelmiségi eredmények elismerése. A díjazottak jutalma 1-1 millió forint.MAGYAR IRODALOMMAGYAR SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETMAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETMAGYAR TUDOMÁNYMAGYAR OKTATÁS ÉS KÖZNEVELÉSMAGYAR ÉPÍTÉSZET ÉS ÉPÍTŐMŰVÉSZETMAGYAR SAJTÓMAGYAR SPORTMAGYAR NÉPMŰVÉSZET ÉS KÖZMŰVELŐDÉSMAGYAR ZENEMŰVÉSZET