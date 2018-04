Putyin új világatlaszt akar

Kutatóink és az utazóink által az elmúlt évszázadok során adott orosz elnevezések fokozatosan kiszorulnak a világtérképekről, és így törlődik annak emléke is, hogy mivel járult hozzá Oroszország bolygónk tanulmányozásához és a tudomány fejlődéséhez

2020-ban fogjuk megünnepelni az Antarktisz felfedezésének jubileumát, ami nem más, mint orosz hajósok érdeme

Putyin az Orosz Földrajzi Társaság (RGO) pénteki szentpétervári tanácskozásán a társaság szakembereit, a Szövetségi Állami Regisztrációs Szolgálatot (Roszreesztr) és az orosz védelmi minisztériumot bízta meg a feladattal.Az államfő szerint a katonai tárca sok térképének titkosítása "elavult és archaikusnak tűnik", ezeket rendelkezésre kell bocsátani az utazók és autósok által online is hozzáférhető atlasz megalkotásához.- közölte az orosz vezető.Putyin rámutatott, hogy ez elsősorban az Antarktiszon észlelhető, ahol a Mihail Lazarev és Faggyej Bellinszgauzen (eredeti nevén Fabian Gottlieb Thaddeus von Bellingshausen) felfedezők által választott elnevezések csaknem eltűntek a forgalomból.- mondta.Putyin anélkül, hogy részletekbe bocsátkozott volna, kifogásolta, hogy közelebbi orosz helyneveket is megváltoztattak. Mint mondta, ehhez egyebek között az is hozzájárulhatott, hogy nem készültek korszerű térképek Oroszországban, a szabadon hozzáférhető külföldi térképeken pedig másodlagos elnevezések szerepelnek.