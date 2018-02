Rábólintott az Európai Bizottság a Mátrai Erőmű eladására

A brüsszeli testület szakértői a vizsgálat során megállapították, hogy az egyedüli irányítás megszerzése nem sérti az uniós versenyjogi szabályokat, az érintett vállalatok tevékenysége között ugyanis "korlátozott az átfedés". Az értékesítés az erőműben lévő állami tulajdont nem érinti, a tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Villamos Művek Zrt. (MVM) a Mátrai Erőmű Zrt-ben meglévő 26,15 százalékos részesedését megtartja.Az Opus Global tavaly december közepén jelentette be , hogy az EPH-val együttesen közvetett befolyást szerez a Mátrai Erőmű Zrt.-ben. A Mátrai Erőmű Zrt. többségi, 72,62 százalékos tulajdonrészét a tőzsdei vállalat érdekeltségében lévő alapkezelő Status Energy Magántőkealapja, valamint Közép Európa legnagyobb energetikai csoportja, a cseh Energetický a Prùmyslový Holding (EPH) által alapított közös vállalat vásárolja meg. A Status Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. által indított Status Energy Magántőkealap és a prágai központú EPH által közösen alapított és a felek által 50-50 százalékban tulajdonolt Mátra Energy Holding Zrt. ennek megfelelően szerződést kötött az eladó német RWE Power és EnBW-csoportokkal a Mátrai Erőmű Zrt. többségi tulajdonrészének megvásárlására.Az EPH Csehországban és Németországban is jelentős szenes kapacitásokat birtokol, emellett a Budapest Erőmű Zrt.-nek is fő tulajdonosa.A Mátrai Erőmű az ország legnagyobb széntüzelésű erőműve. A 966 megawatt összteljesítményű létesítmény Magyarország villamosenergia-felhasználásának mintegy 14 százalékát állítja elő, miközben az erőmű exportigényeket is képes kielégíteni. A visontai telep egyes blokkjai már földgázzal, illetve biomasszával működnek, azonban a bizonyos területeken akár 40 éves technológiákat alkalmazó erőmű jelentős felújítást igényel.