Radikális lépésre készül a Tesco Magyarországon - Több tízezer négyzetméternyi terület bánhatja!

A 2017/2018-as pénzügyi év legfontosabb számai:

51 milliárd font bevétellel zárta az évet a Tesco (üzemanyagok nélkül), ami 2,3 százalékkal magasabb az előző évinél

konstans devizaárfolyamok mellett 0,6 százalékkal emelkedett volna az éves bevétel

az összehasonlítható alapon számolt (like-for-like) bevételek kilenc negyedéve folyamatosan növekednek

a bevételek emelkedését magyarázva a friss élelmiszerek értékesítéseinek erősségét hangsúlyozza a Tesco

az egyszeri tételektől tisztítva 1,64 milliárd font működési eredményt ért el a Tesco a lezárt évben, ami 28 százalékkal (konstans devizaárfolyamok mellett 26 százalékkal) magasabb a bázisévnél

ez 3,2 százalékos működési eredményszintnek felel meg, ami 60 bázispontos javulás egy év alatt

a profit felülmúlta a menedzsment célkitűzését, legalább az egy évvel korábbi szintet (1,575 milliárd font) akarták megütni a működési eredmény tekintetében

a nem tisztított működési eredményszint 2,9 százalék lett csoportszinten, 57 bázisponttal több, mint egy évvel korábban, és a vezérigazgató, Dave Lewis kiemelte, hogy a második félévben 3 százalék fölé emelkedett

a menedzsment középtávon 1,5 milliárd fontos költségcsökkentést határozott el a költségcsökkentési program indulásakor, eddig ebből 820 millió font teljesült

az adózás előtti eredmény (egyszeri tételekkel) 1,3 milliárd fontra emelkedett a tavalyi 145 millió fontról

a kiskereskedelmi tevékenységek működési cash flow-ja 2,7 milliárd font volt, 22 százalékkal több, mint egy évvel ezelőtt

a nettó hitelállomány csökkent, a tavalyi 3,7 milliárd fontról 2,6 milliárd fontra

már a pénzügyi év lezárása után, március 5-én lezárult a Booker 4 milliárd fontos akvizíciója - a szinergiahatásokból legalább 200 millió fontos pozitív hatást remél a társaság, ebből 60 milliót az első évben

folytatódott tavaly az ingatlanok eladása, 290 millió fontnyi értékű ingatlantól vált meg a cég, összesen 109 területet adtak el.

Nem túl barátságos piaci környezetben próbál talpra állni a Tesco. A német diszkontláncok miatt erős a verseny a legfontosabb európai piacain és a kiskereskedelem hagyományosan alacsony profit marzsú iparág, mérsékelt bevételnövekedési potenciállal. A Tesco helyzetét az elmúlt években könyvelési botrányok nehezítették, az erős verseny közepette pedig volt olyan év is, amikor veszteséges volt a cég.A reorganizációs intézkedések és az innovatív szolgáltatások, mint az online vásárlás és a házhozszállítás hatásai már érződnek: a 2018 február végén zárult pénzügyi évben a bevételek nőttek, az egyszeri tételek nélkül számított működési profit pedig több mint 20 százalékkal ugrott meg.

Az árazásnak, a fókuszáltabb termékkínálatnak és az eszközeladásoknak köszönhetően lassult a piaci részesedés csökkenése és gyorsabb ütemben javult a profitabilitás

Újra lesz osztalék

Az újbóli osztalékfizetés alapvetően pozitív üzenetet hordoz a befektetők számára, azt jelzi, hogy a menedzsment bízik a készpénztermelő képesség tartós javulásában, de azért osztalékpapírnak messze nem tekinthető a cég ezzel az osztalékhozammal.

- kommentálta az eredményeket a Retail Economics szakértője.A javuló eredményeknek és a csökkenő eladósodottságnak köszönhetően a Tesco újra kezd osztalékot fizetni, amit a reorganizációs intézkedések nevében függesztettek fel 2015-ben. Részvényenként 2 penny osztalékot javasol a menedzsment, ami a jelenlegi árfolyammal számolva alig 1 százalékos osztalékhozamnak felel meg.A menedzsment megerősítette a korábbi célkitűzésüket, miszerint középtávon 1,5 milliárd fontos megtakarítást érhetnek el, 2019/2020-ra pedig 3,5-4,0 százalék közé emelkedhet a működési eredményszint. Az elemzők hasonló javulást várnak a Thomson Reuters konszenzusa szerint.

Árfolyamreakció

A befektetők jól fogadták az éves számokat, a Tesco részvényeinek árfolyama szárnyal a mai kereskedésben, jelenleg 5,7 százalékos pluszban állnak a papírok.

A magyar tevékenységek

A Tesco számára a hazai piac a legfontosabb, bevételeinek 75 százaléka származik az Egyesült Királyságból. A magyar piac az ötödik legnagyobb a földrajzi divíziók szerint, a február végén zárult pénzügyi évben a csoportszintű bevétel 3 százaléka származott Magyarországról.

Fontban kifejezve 3 százalékkal nőtt a lezárt pénzügyi évben a magyar operáció éves bevétele, ez azonban a devizaárfolyam-változások számlájára írható. A forintban számított bevétel 3 százalékkal volt alacsonyabb a magyar tevékenységeknél, mint egy évvel korábban (577 milliárd forint).

Globálisan folytatódik az üzletek racionalizálása a költségcsökkentési intézkedések nevében, különösen Közép-Kelet-Európában. A régióban 28 üzletet zártak be az elmúlt egy évben és mindössze kettőt nyitottak. Magyarországon 206 üzlet van, tavaly ez nem változott, viszont az üzletek összesített területe több mint 5 ezer négyzetméterrel csökkent.

A vásárlói igények alapvetően megváltoztak, kevesen szeretnek a hatalmas áruházakban bolyongani. Egyre sűrűbben, mind kisebb kosárértékkel vásárolnak az emberek a hipermarketekben is.

Ez a tendencia idén is folytatódhat, a Tesco előrejelzései szerint a 2018/2019-es üzleti év végére Magyarországon 6496 ezer négyzetlábnyi területen működhetnek üzletek, ami 342 ezerrel (31 ezer négyzetméter) kevesebb, mint a jelenlegi. Ennek nagy része nem "tűnik el", hanem más célra lesz hasznosítva az előzetes éves jelentésben található táblázat szerint. 28 ezer négyzetláb (2600 négyzetméter) terület lesz, amit "bezárnak", ez elméletben lehetne akár egy-két kisebb üzlet is, de egyelőre újabb üzletbezárásokat nem jelentett be a magyarországi Tesco.

A Tesco Europe egy évvel ezelőtt kinevezett vezérigazgatója korábban elmondta, hogyHozzátette, hogy a stratégia része ennek megfelelően a hipermarketek átalakítása és a legnagyobb egységeket már évek óta formálják át, csökkentik a vásárlótér méretét. A budaörsi áruház mérete 15 ezerről 10 ezer négyzetméterre zsugorodott és a legtöbb nagyáruház esetében 6 ezerig szeretnének lemenni, leginkább úgy, hogy külső bérlőkkel kötnek megállapodásokat, akik boltokat nyitnak.