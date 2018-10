A Konzum közzétette első féléves beszámolóját a Budapest Értéktőzsde honlapján, így a befektetők egy kis ízelítőt kaphattak abból, mire képes a cégcsoport a szinte teljesen végrehajtott tőkeemelési-sorozatnak köszönhetően. Kiderült ugyanis, hogy a Konzum árbevétele meghaladta a 11 milliárd forintot az időszak során. A látványos megugrás elsősorban a kibővített turisztikai portfólió teljesítményének volt köszönhető, de a társaság ingatlan-, tőkepiaci- és biztosítási, valamint vagyonkezelési divíziói is segítették az árbevétel növekedését. A cégcsoport EBITDA-ja és üzemi eredménye is jelentősen megugrott, ráadásul a menedzsment is nagyon optimista. Véleményük szerint a turisztikára jellemző szezonalitásnak köszönhetően a következő félév csoportszinten sokkal erősebb lehet a mostaninál. Középtávon pedig úgy számolnak, hogy a Konzum EBITDA-ja akár akvizíciók nélkül is elérheti évente a 10 milliárd forintot.

tovább a cikkhez...