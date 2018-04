Reagált a Facebook a botrányokra, meghallgatja a felhasználókat is

A megújult szabályzatból egyértelműen kiderül majd, hogy milyen adatokat kezel a Facebook olyan új szolgáltatások használata esetén, amelyek az előző szabályzat kiadásakor még nem léteztek: például a Marketplace, vagy a Live videók közvetítése esetén. Emellett a felhasználók a mobil eszközökről gyűjtött adatok köréről és módjáról is tájékozódhatnak.

A Facebook azért újítja meg használati feltételeit és adatkezelési szabályzatát, hogy felhasználói könnyebben megértsék, hogy a közösségi hálózat hogyan használja fel adataikat szolgáltatásaiban, így többek közt a Messengerben és az Instagramon is.A megújult adatkezelési szabályzatot úgy fogalmazták, hogy a benne foglaltak az átlagemberek számára is könnyen értelmezhetőek legyenek. Ahogy az eddigi használati feltételek, úgy a megújult szabályzat is elérhető lesz lokalizált verziókban, tehát a magyar felhasználók magyar nyelven olvashatják el ezen az oldalon.Ezen kívül a Facebook az átdolgozott szabályzatok 2018. április 4-ei publikálását követő hét napban a felhasználók visszajelzéseit is várja mind a felhasználási feltételei, mind pedig az adatkezelési szabályzatával kapcsolatban.A felhasználási feltételek és az adatkezelési szabályzat végleges verzióit - amelyek már a visszajelzések nyomán elvégzett változtatásokat is tartalmazzák - az észrevételek feldolgozása után fogja publikálni a Facebook. A felhasználóknak ekkor lesz lehetősége elfogadni az frissített szabályzatokat