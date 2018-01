Rég kezdett ilyen jól évet az olaj

Hihetetlennek tűnik, de a két legfontosabb olajfajta legutóbb 2014-ben kezdte 60 dollár fölötti árfolyamon az új évet. Most, 2018-ban azonban ez újra sikerült: kedden délután a WTI szpot jegyzése 60,50, a Brenté 66,80 dollár körül állt, egyaránt fél százalék körüli drágulással. Hasonló magasságokban legutóbb 2015 közepén jártak az árfolyamok.

A kereskedők kiemelten figyelik az Iránból érkező híreket, a világ egyik legjelentősebb olajexportáló országában ugyanis múlt csütörtök óta több városban is tüntetések robbantak ki a klerikális kormány ellen, részben gazdasági témák miatt. A halálos áldozatokkal is járó megmozdulásokat követően a hatóságok számos embert letartóztattak, illetve egyebek mellett blokkolták az Instagramhoz és Telegram nevű alkalmazáshoz való hozzáférést is, amely a szervezők legfontosabb felületei közé tartoznak. Hasszan Rouhani elnök elismerte a tüntetések tényét, ugyanakkor mások mellett arra figyelmeztetett, a kormány nem fog hezitálni és leállítja a szerintük törvénysértő személyeket.A piaci hangulat azonban az iráni hírek nélkül is bullish lenne. Az árfolyam emelkedését a piaci szereplők szerint az iráni feszültségek mellett továbbra is támogatja a Kőolaj Exportáló-országok Szervezete (OPEC) és a többi olajország együttesen napi 1,8 millió hordós, ez év végéig tartó összehangolt kitermeléscsökkentési lépése.Ugyanakkor a hírek között elvileg az emelkedés ellen hat, hogy a napi 450 ezer hordós napi kapacitású északi-tengeri Forties vezeték december 30-ától újra teljes kapacitással üzemel.A legnagyobb idei bizonytalansági tényezőt azonban továbbra is az Egyesült Államok olajipara jelenti - annak ellenére is, hogy az ország kereskedelmi nyersolaj készletei a 2017 márciusi csúcsról közel 20 százalékkal 431,9 millió hordóra zsugorodtak. A döntően és mind nagyobb mértékben a palaolaj kitermelésére támaszkodó amerikai olajágazat keresztülhúzhatja az OPEC piaci kiegyensúlyozást célzó intézkedéseit, miután a várakozások szerint éppen az olajárak emelkedése hatására a 2016 közepe óta 2017 végéig körülbelül 15 százalékkal napi 9,75 millió hordóra emelkedő termelés bővülése idén tovább folytatódhat, bizonyos becslések szerint pedig már meg is haladta a 10 millió hordós szintet is.