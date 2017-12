Rég látott tőzsdére lépési láz alakult ki

Idén 1700 vállalat hajtott végre elsődleges nyilvános kibocsátást (IPO) a világ tőzsdéin, ami 44 százalékkal több, mint tavaly

Ha a bull market kitart, az S&P 500-as 2018. augusztus 22-én minden idők leghosszabb erősödési időszakának rekordját állíthatja be, és ha a részvények a hetedik egymást követő évben is túlteljesítik a kötvénypiacokat, 1928 óta ez lenne az első ilyen hétéves időszak, és az utóbbi 220 évben is csak a harmadik - hangsúlyozzák a Bank of America-Merrill Lynch stratégiai elemzői.

- mutatja a londoni gazdasági napilap által csütörtökön ismertetett jelentés. A Dealogic szerint 2007 óta nem volt ilyen magas a tőzsdéken új kibocsátási ajánlatokkal megjelenő cégek száma. Az idei IPO-tranzakciókkal felhajtott piaci finanszírozások értéke ugyancsak 44 százalékkal 196 milliárd dollárra emelkedett; ez 2014 óta nem mért csúcs.Az amerikai vállalati szektor 49 milliárd dollárnyi tőkéhez jutott a tőzsdei kibocsátásokból a tavalyi 24 milliárd dolláros IPO-érték után, amely több mint egy évtizede a leggyengébb éves teljesítmény volt. Az európai vállalatok elsődleges kibocsátási tranzakcióinak hozadéka 40 százalékkal ugyancsak 50 milliárd dollárhoz közeli szintre emelkedett az idén, Kínában pedig rekordszámú, 400-nál több vállalat jelent meg kibocsátási ajánlatokkal a hazai - mindenekelőtt a sanghaji - tőzsdén. A kínai IPO-ügyletek értéke az összesítés szerint meghaladhatta a 30 milliárd dollárt.A kibocsátások utáni teljesítmény valamelyest hűtötte a befektetői lelkesedést. A Renaissance Capital nevű, elsősorban IPO-ügyletekre összpontosító alapokat működtető befektetési társaság adatai szerint az amerikai piacokon 2017-ben végrehajtott elsődleges nyilvános kibocsátások átlagos árfolyamnyeresége 23 százalék volt, vagyis az új idei IPO-tranzakciókkal piacra került részvényállomány nem sokkal teljesítette túl a széles merítésű S&P 500-as index 20 százalékos emelkedését.Ugyanakkor a Bank of America-Merrill Lynch bankcsoport londoni kutatási részlegének (BofA Merrill Lynch Global Research) piaci stratégiai elemzői szerint 2018 "a befektetői eufória" éve lehet. A ház a jövő évi tőzsdei folyamatokra adott előrejelzésében közölte: várakozása szerint a reálgazdasági alapmutatóknál ma már fontosabb hajtóerő a befektetői hangulat, és ez arra vall, hogy rövid távon van még mozgástér a tőzsdei árfolyam-emelkedésekre. A BofA Merrill Lynch Global Research prognózisa ennek alapján az, hogy az S&P 500-as index 2018 elején elérheti a ház 2863 pontos felső előrejelzési célszintjét, a technológiai papírokkal telített Nasdaq Composite pedig a 8 ezer pontot.