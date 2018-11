Rég láttunk ilyet: elementáris erős szabadult el az OTP piacán

OTP

A héten az OTP árfolyama elementáris erővel tört ki abból a 9 840 és 10 600 forint között húzódó sávból, amelyben hónapok oldalazott. A kitöréshez ráadásul átlag feletti forgalom is párosult. Az árfolyam gyakorlatilag néhány kereskedési nap alatt elérte a 11 250 forintos szintet, amely korábban erős ellenállásként funkcionált, és amely most is megálljt parancsolt az erősödésnek. A technikai kép nagyon pozitív, az árfolyamnak ugyanis sikerült nem csak az 50, hanem a 200-napos mozgóátlag fölé is kerülnie, ráadásul az MACD indikátor is vételi pozíciók nyitására adott jelzést. A további emelkedéshez a 11 250 forintos szint leküzdésére lenne szükség, míg alulról a 200-napos mozgóátlag környéke és a korábbi sáv teteje betonerős támaszként funkcionálhat.

Mol

A technikai kép alapján a Mol szintén nagyon erősnek tűnik. A vállalat árfolyama egy emelkedő trendcsatornában mozog és az 50, valamint a 200-napos mozgóátlag felett tartózkodik. Az MACD indikátor is vételi pozíciók nyitására adott jelzést, ráadásul az árfolyam pénteken áttörte a korábban erős ellenállásként funkcionáló 3065 forintos szintet. Ennek köszönhetően hamar betöltésre kerülhet a korábban hátrahagyott rés 3100 forint környékén, amely után elérhetővé válhat a 3200 forintos szint. Alulról a 2950 forintos szint már erős támaszként funkcionálhat, ennek közelében húzódik ugyanis az emelkedő trendcsatorna alja és az 50-napos mozgóátlag.

Richter

A hét elején jelentős emelkedést láthattunk a Richter piacán, amelynek köszönhetően az árfolyamnak sikerült ismét az 50-napos mozgóátlag fölé kerülnie és rövid időre az 5500 forintos ellenállás fölé is benézett. Ezt követően viszont megtört a lendület, amelyben az is szerepet játszott, hogy az 5500 forintos szint közvetlen közelében húzódik a 200-napos mozgóátlag, amely szintén nagyon erős ellenállást jelent. A további erősödéshez az 5500 forintos ellenállás szignifikáns áttörésére lenne szükség, míg alulról az 5 250 forintos szint környéke már erős támasz.

Magyar Telekom

A Magyar Telekom árfolyama az elmúlt hetekben a 390 és a 400 forintos sávban oldalazott, hétfőn viszont majdnem a sáv aljáról jelentős erősödés kezdődött, amelynek köszönhetően az árfolyam első körben kitört a korábbi sávból, majd az 50-napos mozgóátlag fölé emelkedett. A látványos erősödésnek végül a 410 forintos szintnél húzódó ellenállás vetett véget, amelynek érintését követően az árfolyam visszatesztelt a korábbi sáv tetejét, a 400 forintos szintet. Amennyiben ez a támasz kitart, a Magyar Telekom papírjaival a 400 és a 410 forintos sávban kereskedhetnek majd a befektetők. A további erősödéshez a 410 forintos szint áttörésére lenne szükség.