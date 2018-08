Rejtélyes ügy: eltűnt a kaszinócég elnöke, pánik robbant ki a tőzsdén

Yang Zhihui nem egyszerűen a cég elnöke, de többségi tulajdonosi jogokkal bíró tulajdonos is a társaságnál. Eltűnése néhány héttel azután történt, hogy a fülöp-szigeteki elnök leállíttatta a társaság 1,5 milliárd dolláros “integrált kaszinó projektjét", mondván, az nem kedvező a kormányra nézve.A társaság csütörtök esti közleménye szerint aznap reggel óta nem tudják elérni az elnököt, ugyanakkor a cég működése és pénzügyi helyzete normális. Arról egyelőre a Reuters szerint nem adtak tájékoztatást, hogy a rendőrséget értesítették-e az eltűnésről, de a szóvivő elmondta a hírügynökségnek, hogy továbbra is próbálják elérni az elnököt.A kínai Caixin című újság pénteken arról adott hírt, hogy állítólag egy kambodzsai repülőtéren letartóztatták Yangot. A cikk sejtetése alapján köze lehet az eseményekhez a hongkongi székhelyű Huarong International Financial Holdings egyik korrupciós botrányának is, erről az ügyről azonban keveset tudni.A Landing a mai adatok szerint 1,4 milliárd dollár körüli piaci kapitalizációval rendelkezik, Yang tulajdonosi részesedése 50,48%.