Rekord: több mint félmillióan voltak a Szigeten

Mostantól azonban hétnapos a program, a 3 teltházas nappal pedig, közel 570 ezer látogatója volt az idei fesztiválnak

"2016-ban 496 ezer látogatót jelentettünk be csúcsként, de akkor még volt mínusz egyedik és nulladik nap, ezért csak 6 nappal számoltunk - mondta Kádár Tamás, a Sziget főszervezője a rendezvény közleményében.- tette hozzá Kádár, aki korábban elmondta, hogy egy hároméves növekedési stratégiát dolgoztak ki, melynek első lépéseként a 2018-as Nagyszínpad sztárfellépőire közel 1 milliárd forinttal többet költöttek idén, mint a korábbi évben, jövőre pedig ezt még egy fél milliárddal megfejelik. Így olyan nevek vannak kilátásban, akik biztosan sok látogatót vonzanak majd a rendezvényre, közülük az elsőre hamarosan fény is derül.Megérkezett a Sziget kezdete óta számolt 9 milliomodik látogató is. Egy svájci diáklány, aki először jött a fesztiválra, amiről elmondása szerint nagyon sok jót hallott már, az utolsó napon érkezett, az Arctic Monkeys koncertjére.Jól vizsgázott a Love Revolution "Green Planet", azaz a rendezvény környezettudatos akciója. "Idén megdupláztuk az újrahasznosítható hulladék mennyiséget. Nagyjából 500 ezer darabbal kevesebb szívószál fogyott, ezzel a felére esett vissza a mennyiség. A re-pohár bevezetése pedig azt eredményezte, hogy gyakorlatilag nem volt pohárhulladék, és valóban másfél millió eldobható pohártól tudtuk mentesíteni a környezetet. Így környezetvédelmi szempontból is ez volt minden idők legsikeresebb Sziget fesztiválja - állítják a szervezők.