Rekordév jön az ANY Biztonsági Nyomdánál

Mérsékelten bővülő bevétel és eredmény

Optimista menedzsment

Hónapok óta oldalazik az árfolyam

Az idei első három negyedévben az ANY nettó árbevétele 0,7 százalékkal 18,6 milliárd forintra emelkedett, ezen belül a biztonsági termékek, megoldások forgalma 4,5 százalékkal 4,8 milliárd forintra bővült, a kártyagyártás, megszemélyesítés árbevétele 6,1 százalékkal 4,9 milliárd forintra nőtt, a nyomtatványgyártás, megszemélyesítés, adatfeldolgozás szegmens forgalma 3,5 százalékkal 7,7 milliárd forintra csökkent.Az export árbevétel 15 százalékkal 7,6 milliárd forintra emelkedett, az export részaránya 41 százalék volt a teljes bevételen belül, a növekedés tavalyhoz képest 5 százalékpont.A konszolidált EBITDA 2,8 százalékkal 2,2 milliárd forintra emelkedett, a bővülés a magasabb hozzáadott értékű termékek nagyobb forgalmának köszönhető. A konszolidált üzemi eredmény 0,4 százalékkal 1,4 milliárd forintra csökkent, az adózott eredmény 1,2 százalékkal 852 millió forintra nőtt."Az előrejelzések alapján, újabb rekord árbevétellel zárja az évet a Nyomda, az árbevétel várhatóan meghaladja a 25 milliárd forintot. A növekedés többek között a dinamikusan emelkedő export árbevételének köszönhető, amely ebben az évben meghaladja a stratégiai célként kitűzött 40 százalékot. A Nyomda stabil működését úgy tudja biztosítani, hogy aktívan használja ki az informatikai innovációkat és tovább folytatja kutatás-fejlesztési tevékenységét az okmánybiztonsági termékeknél azért, hogy megőrizze versenyelőnyét." - fűzte hozzá a Társaság jelentéséhez Zsámboki Gábor, az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. vezérigazgatója.A vállalat részvényárfolyama az év eleji ralinak köszönhetően idén már 18 százalékkal került feljebb, az elmúlt hónapokban azonban csak oldalazott az ANY árfolyama.