Rekordokat dönt a Tesla, de ez is kevés

Több szempontból is rekordokat ért el a Tesla, de mivel az értékesítés összességében elmaradt a várttól, nagyot esett a cég részvényeinek árfolyama. A Tesla a pénzügyi negyedik negyedévben a korábbi csúcsnak számító harmadik negyedéveshez képest 8 százalékkal több, összesen 86 555 autót gyártott, ebből 61 394 darab volt a Model 3 (ez 15 százalékkal több, mint a harmadik negyedévben) és 25 161 Model S és X.

Model X Fotó: Tesla

Az eladások szintén 8 százalékkal haladták meg a harmadik negyedéves értéket, most 90 700 darabot adtak el, amiből 63 150 volt a Model 3, 13 500 Model S és 14 050 Model X. 2018-ban a Tesla 245 240 autót adott el, ebből 145 846 Model 3, 99 394 Model S és X.1010 Model 3 és 1897 Model S és X úton van a vásárlók felé, ezek a következő negyedéves statisztikákba kerülnek majd be.

Model S Fotó: Tesla

A gyártási és eladási számok több szempontból is rekordot jelentenek: a harmadik negyedévben naponta közel 1000 autót gyártott és adott el a Tesla, ami új rekord, 2018-ban pedig annyi autót adott el a cég, amennyit a korábbi években összesen. Ráadásul a Tesla azt állítja, hogy az autógyártás történetében soha nem volt még akkora növekedés, mint amit a cég idén elért, az év elején még csak évi 120 ezer darabos volt, mostanra viszont 350 ezer darabos a cég eladási kapacitása, vagyis egy év alatt közel háromszorosára nőtt. A Tesla azt is állítja, hogy évtizedek óta a Model 3 az első amerikai autó a prémium szegmensben, amelyikből a legtöbbet adtak el az Egyesült Államokban, kétszer többet adtak el belőle, mint a második legnépszerűbb versenytársából.A Model 3 értékesítésénél egy érdekes adat: a negyedik negyedévben csak közepes és magas felszereltségű modelleket adtak el, ráadásul csak észak-amerikai ügyfeleknek, és csak készpénzre/hitelre, vagyis az eladásokban bőven van még tér felfelé, mivel más piacokon (Európában és Kínában idén februárban, más piacokon az év későbbi részében) is elkezdődik majd az értékesítés, alacsonyabb felszereltségű/árú Model 3-asokat is kínál majd a cég, ráadásul lízingelni is lehet majd őket. A megrendelések háromnegyede új ügyfelektől érkezett, nem azoktól, akik előrendelték az autójukat (azoknak a megrendeléseknek a nagy része az alapmodellre vonatkozik).

Model 3 Fotó: Tesla

Mivel a szövetségi adókedvezmény idén január 1-től autónként 7000-ről 3750 dollárra csökkent, a Tesla valamelyest kompenzálja a vevőit, ezért az Egyesült Államokban 2000 dollárral csökkenti az autói árát.A 90 700 darabos negyedik negyedéves eladási szám elmarad az elemzői várakozások 92 000 darabos átlagától, a Model 3 61 394 darabos eladási volumene pedig elmarad a 64 900 darabos elemzői várakozástól, ráadásul az az autók árának csökkentésének sem örülnek a befektetők, emiatt piacnyitás előtt közel 7 százalék mínuszban állt a Tesla árfolyama, piacnyitás után pedig gyorsan 10 százalék feletti esés alakult ki, a Tesla árfolyama 300 dollár alá esett.