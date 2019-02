Rekordot döntött a Peugeot

Kedden tette közzé 2018-as számait a PSA konszern, a társaság tavaly 6,8 százalékkal több, 3,88 millió járművet értékesített, a konszern árbevétele 62,25 milliárd euróról 74,03 milliárd euróra bővült tavaly, amit a Peugeot 3008 és 5008 SUV-ok is sikere is nagyban támogathatott. A tavalyi bevétel bár új rekordot jelent, azonban a társaság bevétele így is elmaradt a Reuters elemzői konszenzusa által előzetesen várt 74,76 milliárd eurós medián várakozástól.A társaság működési eredménye 43 százalékkal 5,69 milliárd euróra emelkedett, amelyhez az Opel-Vauxhall divízió tavalyi teljesítménye is érdemben hozzájárult. A PSA konszern nettó eredménye mindemellett 40,4 százalékkal 3,295 milliárd euróra emelkedett a 2018-as üzleti évben.Míg a rivális Renault korábban alacsony profitvárakozásokat tett közzé, a PSA menedzsmentje kevésbé látja borúsan a jövőt, a társaság a 2019-2021-es időszakra átlagosan 4,5 százalékos profitmarzsot vetített előre, amibe a társaság immár az alacsonyabb jövedelmezőségű Opel-Vauxhall divíziót is beleszámítja majd.A társaság gyorsjelentése után a Peugeot árfolyama 3,9 százalékkal került ma lejjebb, ebben részben közrejátszhatott, hogy a bevételek kissé elmaradtak az elemzői várakozásoktól, továbbá az elmúlt hetek emelkedése után a piaci szereplők profitot realizálhattak.