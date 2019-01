Rekordot döntött tavaly a Magyar Posta

Az elmúlt évek folyamán a hazai e-kereskedelmi szektor dinamikus bővülésével párhuzamosan a csomagküldemények mennyisége is jelentősen nőtt, 2018-ban több, mint 41 millió csomagot kezelt a Magyar Posta, 5 százalékos bővülést jelent a 2017-es évhez képest, számolt be róla a Világgazdaság. A társaság kommunikációs osztályán kiemelték, hogy az év végi csúcsidőszak az áruszállítási piac szereplői számára igazi próbatétel, mivel az év utolsó hónapjai során előfordulnak olyan napok, amikor a napi átlagos küldeménymennyiség kétszerese érkezik a logisztikai üzemekbe.A Magyar Posta adatai alapján a tavalyi utolsó negyedévben a címzettekhez több, mint 12 millió darab csomag és árutartalmú küldemény jutott el, a megnövekedett küldeménymennyiség ellenére a postánál az e-mailes és a telefonos ügyfélmegkeresések száma is csökkent, a Black Friday-t követő időszak folyamán a társaságnál nagyjából 25 százalékkal kevesebb panaszt regisztráltak, mint egy évvel korábban.A Világgazdaság beszámolójában kiemeli, hogy a Magyar Posta a szerződésekben vállalt kézbesítési időket betartotta, és a társaság eleget tett az ünnepi időszakra vállalt teljesítéseinek, míg a Magyar Posta részéről kiemelték, karácsonyi vásárlási akciók hatására a korábbi évek átlagához képest tavaly jóval több nagy terjedelmű küldeményt adtak fel.A Magyar Posta az elmúlt évben is több intézkedéssel készült fel az év végén megnövekedő forgalomra, a társaság a csúcsidőszak kezdetén egy új egymilliárd forintos automata csomagfeldolgozó rendszert állított üzembe, továbbá országszerte mintegy hatvan postán extra csomagpontok kialakításával bővítette a kapacitását. A társaság szintén ebben az időszakban kezdte meg az új, háromkerekű elektromos motorok tesztelését, amelyeket elsősorban Budapesten használják a nemzetközi küldemények kézbesítésére.