A hét harmadik napjának felpattanása után csütörtökön is folytatódott az emelkedés az amerikai részvénypiacokon, a hangulatot a vártnál kedvezőbb kínai export statisztika mellett a tengerentúli vállalati hírek is javítani tudták. Különösen jól teljesített a technológiai szektor, míg az AMD árfolyama 16,2 százalékkal került feljebb, a befektetők annak örültek, hogy a chipgyártó új, adatközpontokhoz tervezett chipet dob piacra. A Dow 371 pontos emelkedés mellett 1,4 százalékkal került feljebb, az S&P500 1,9 százalékos emelkedéssel zárt, a Nasdaq pedig 2,1 százalékos erősödéssel fejezte be a hét negyedik napját.

105 milliárd forint, ennyi profitot termelt az OTP egyetlen negyedév alatt, ami természetesen új rekord. Ahhoz, hogy a bevétel és a profit új csúcsra menjen, kellettek a már megvett bankok, így a bolgár Expressbank és az albán SocGen számai is, de organikusan is szépen nő az OTP, hízik a hitel- és betétállomány. A rekorderedmény elérését segítette a forint gyengülése, a Mol-OTP saját részvény csereügylet pozitív hatása, és az, hogy részben a magyarországi céltartalék-visszaírás miatt a kockázati költségek továbbra is nagyon alacsony szinten állnak, de a 105 milliárd forintos profit úgy jött ki, hogy egy romániai goodwill leírás és a szerb devizahitel-konverzió miatti veszteség is terhelte az eredményt. Mindent egybevetve nagyon erős volt a második negyedév az OTP-nél, ráadásul az elemzői várakozásokat is alaposan túlteljesítette a bank, ennek fényében pozitív árfolyamreakció lenne indokolt.

tovább a cikkhez...