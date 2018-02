Rendkívüli ellenőrzés lesz a budapesti repülőtéren

Az ellenőrzés kiterjed az engedélyes szervezeteken túl valamennyi érintett alvállalkozóra, és arra is, hogy az üzembentartó Budapest Airport Zrt. a munkavállalók repülőtérre történő be- és kilépése során milyen biztonsági intézkedéseket tesz és tett annak érdekében, hogy megakadályozza a forgalmi előtéren és a poggyászosztályozó területeken megvalósuló bűncselekmények elkövetését.A soron kívüli vizsgálat tavasz elejére várható eredményétől függően a légiközlekedési hatóság korlátozni fogja minden olyan szervezet engedélyét, amely nem képes biztosítani, hogy a Budapestre érkező vagy onnan induló utasok poggyászaikat sértetlenül és bontatlanul, azok tartalmát, értéktárgyaikat hiánytalanul kapják vissza.A napokban robbant a hír, hogy annyira eldurvultak a budapesti repülőtéren a poggyászlopások és kifosztások, hogy januárban a dél-koreai nagykövetség egy figyelmeztető posztot közölt a Facebook-oldalán, miután több utas is értékei eltűnéséről számolt be. A dél-koreai nagykövetség azt javasolja, hogy minden értéket rakjanak az utasok a kézi poggyászba - írja a 444.hu.