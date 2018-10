Repülőteret cserél Isztambul

Egyelőre a repülőtér egy részét adták át, amely évi 90 milliós utasforgalom lebonyolítására lesz képes. Erdogan elmondta: amikor az új repülőtér első szakasza teljes kapacitására ér, az Atatürk repülőteret - Isztambul jelenlegi két légikikötője közül a nagyobbikat - lezárják az utasszállító légiforgalom előtt.Az Atatürk repülőtér egyebek mellett vásárok helyszínéül fog szolgálni - mutatott rá a török államfő. Hangoztatta: az új repülőtér a végső, negyedik fázisban, előreláthatólag 2028-ra, évi 150 millió, de ha szükséges, évi 200 millió utas kezelésére is képes lesz.Ezzel Isztambul új repülőtere lehet a világ legforgalmasabb légikikötője - mondta Erdogan, aki kiemelte: a repülőtér az elkövetkező tíz évben 120 ezer ember számára ad munkát.A 76,5 millió négyzetméteres területen, az első fázisban, három kifutópálya működik majd, szánuk a későbbiekben hatra bővül - tette hozzá. A 42 hónap alatt épített főterminál alapterülete 1,4 millió négyzetméter, amelyhez egy 90 méter magas irányítótorony is társul.Recep Tayyip Erdogan arról is beszámolt, hogy a beruházás összértéke 10 milliárd 247 millió euró (3 billió 317 milliárd forint). A 2013-ban meghirdetett tendert egy öt cégből álló konzorcium nyerte el.A török elnök felszólalásában úgy fogalmazott, hogy az új repülőtér következtében "újra kell rajzolni" Európa légterét, mivel a legfontosabb átszállási pont Isztambul lesz. Törökország elhatározta, hogy egyike lesz a világ tíz legnagyobb gazdaságának, valamint azt, hogy a béke, a biztonság és a jólét jelképévé váljon - mondta.Isztambul új repülőtere a metropolisztól északnyugatra, a nagyváros európai oldalának külterületén kapott helyet, közel a Fekete-tengerhez, közúton mintegy 45,5 kilométerre a központban található Taksim tértől.Az Anadolu török állami hírügynökség adatai szerint a repülőtérhez 70 ezer férőhelyes nyitott és zárt autóparkoló tartozik majd. A területen mintegy 9 ezer kamerát helyeztek el, köztük olyanokat is, amelyek az arc- és rendszámfelismerő rendszerükön túl akár a gyanúsan viselkedőket is képesek kiszúrni.Az új légikikötő képes lesz kiszolgálni a legnagyobb utasszállító repülőgépeket, így az Airbus A380-ast és a Boeing 747-8-ast is. A tervek szerint a repülőtérről nagyjából 250 légitársaság indít majd járatokat a világ több mint 350 pontjára.Az első járatot a Turkish Airlines indítja október 31-én a török fővárosba, Ankarába. November 1-jén egy gép repül majd Antalyába, valamint november 2-án Izmirbe. Az első külföldi járatok november 1-jén Észak-Ciprusra, november 8-án Bakuba indulnak.A török Állami Repülőtér Üzemeltető (DHMI) főigazgatója, Funda Ocak hétfőn a Demirören török hírügynökség azt nyilatkozta, hogy az Atatürk repülőtéren december 31-éig folytatódik az utasszállító légiközlekedés, utána viszont teljesen leáll a légi forgalom. Addig az új repülőtér az első járatoktól kezdve napi öt repülőt fogad és indít.