Részvényeket vett a feleségének karácsonyra, 42 százalékot kerestek rajta

Kanye West tavaly karácsonykor nem szokványos ajándékkal lepte meg feleségét, aki a játékok, a fejhallgató és az ajándék zokni mellett többszázezer dollár értékben talált részvényeket a karácsonyfa alatt. Kanye West többek között olyan nagyvállalatok részvényeiből vásárolt be a felesége számára, mint az Adidas, Apple, az Amazon, a Disney vagy a Netflix.Bár az ajándék pontos összege nem nyilvános, azonban Kim Kardashian West Instagramjára feltöltött képek tanúsága szerint 995 darab Adidas részvény mellett 920 Netflix részvényt is kapott, amelyek bekerülési értéke a karácsony előtti vásárlást feltételezve jóval meghaladja a háromszázezer dollárt.A karácsonyi Kardashian-részvények közül a legjobb befektetésnek az Amazon és a Netflix papírjai bizonyultak, az Amazon árfolyama tavaly karácsony óta 66 százalékkal került feljebb, míg a Netflix árfolyama közel 94 százalékot emelkedett.Bár az ajándék Disney-részvények nem váltották be a hozzáfűzött reményeket, azonban a Kanye West által összeállított ajándékcsomagban az Adidas és Apple részvényei is remekül teljesítettek, így a karácsonyi Kardashian-portfólió közel 42 százalékos hozammal büszkélkedhet, ami kiemelkedő eredmény, mivel az S&P500 az elmúlt kilenc hónap folyamán 8 százalékkal került feljebb.