Rezsibefagyasztásra készülnek Lengyelországban

A hírportál arról tudakozódott, hogy a lengyel kormány milyen intézkedésekkel állítaná meg az energiaárak növekedését. Lengyelországban szeptemberben a nagyfogyasztók átlagosan 276 zlotyt (mintegy 64 eurót) fizettek egy megawattóráért, több mint 60 százalékkal többet, mint az előző év azonos időszakában.Tchórzewski azt állította, tárcája az áremelések megállítására, illetve az energiapiaci körülmények állandósítására törekszik. Bejelentette, kidolgozzák a lakosság és az energiaigényes ipari fogyasztók terheit egyaránt csökkentő intézkedési csomagot. Ez elmondása szerint bizonyos illetékengedményeket tartalmazna, kompenzálná a szén-dioxid-kibocsátási kvóták drágulását is. A miniszter szeptemberben az Európai Bizottság illetékes tagjaihoz fordult az egységárak "túlzott növekedése" miatt, és ígéretet kapott, hogy ezt Brüsszelben napirendre tűzik. A szén-dioxid-kibocsátást szabályozó egységek ára augusztusban tonnánkénti 20 euró volt, míg 2017 elején még 5 euró.A miniszter hangsúlyozta, az árakat illetően számítani kell a nemzetközi adottságokkal is. Ezek között a szén-dioxid-kibocsátási egységek növekvő árait, valamint a szén árának globális növekedését említette. Lengyelországban az energiafogyasztás mintegy 80 százalékát a szénerőművekből fedezik. Tchórzewski szerint az energiaáraknál jelenleg "bizonyos stabilitás, sőt csökkenés" észlelhető. Ezt a miniszter szerint támogatja az a törvény is, amely az áram kizárólag tőzsdén történő nagykereskedelmi értékesítését szabályozza. Jelenleg az áramszolgáltatók az általuk eladott energia 30 százalékát kötelesek a tőzsdén értékesíteni. A jogszabály tervezetét a héten hagyta jóvá a varsói kormány, most a parlament elé kerül.Lengyelországban a lakossági áramárakat az energiaszabályozó hatóság (URE) felügyeli. Maciej Banda, az URE elnöke nemrégen kijelentette: lehet, hogy támogatná az áremelést. Egyes szakértők szerint a piac jövőre a lakossági áramárak 15-20 százalékos növekedését kényszeríthetné ki, mások szerint csak "kompromisszumos", 6-8 százalékos áremelés várható. Ebben elemzők szerint politikai tényezők is szerepet játszhatnak, hiszen október végén lengyel önkormányzati, a jövő évben pedig európai parlamenti és lengyel parlamenti választások lesznek. A lengyelországi energiaszállító cégek egyelőre nem nyújtották be az URE-hoz a jövő évi tarifákra vonatkozó beadványaikat.