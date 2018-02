Rezsicsökkentést kaphatnak a britek

A bizottsági jelentés szerint a lakossági energiaszolgáltatás piacán a verseny gyakorlatilag nem működött, ennek megfelelően nem is volt képes "fair" tarifákat kialakítani az ügyfelek számára. Ezt aláásták a kormányzati ellenlépéseket elkerülni igyekvő energiatársaságok lépései is - állapítják meg. A bizottság javaslata szerint az árplafont abszolút értelemben lenne célszerű meghatározni -, tehát nem bizonyos tarifákhoz viszonyítva -, valamint átmeneti, időszakos jellegűnek kellene lennie. A javaslat értelmében az energiatarifáknak felő határt szabó vonatkozó törvényt már a nyári szünet előtt kívánatos lenne elfogadni, hogy az árplafon az év vége előtt hatályba is lépjen.Theresa May tavaly tavasszal jelentette be, hogy a kormány valamilyen módon korlátozná az energiaszámlák összegét. A parlamenti bizottság értékelése alapján pedig úgy tűnik, a kérdésben politikai konszenzus alakult ki; a testület szerint a szigetország hat nagy energiavállalata évek óta túlszámlázza szolgáltatásait az ügyfeleiknek, a cégek közelmúltbeli bágyadt kísérletei pedig csak megerősítették, hogy szükség van a beavatkozásra. A BBC által ismertetett jelentés ugyanakkor az Ofgemet (Office of Gas and Electricity Markets), a szabályozói jogkörökkel rendelkező kormányügynökség felelősségét is hangsúlyozza, amely szerintük túlságosan lassan és vonakodva lépett az ügyfelek érdekeinek védelme érdekében.A testület jelentése szerint az Egyesült Királyságban 12 millió ügyfél fizet túl, évente akár 300 fontnak (valamivel több mint 100 ezer forint) megfelelő összeget is. A szigetország 5 millió leginkább sérülékeny háztartása számára már érvényben van egyfajta szociális árplafon az energiaszolgáltatások terén, azonban várhatóan az ő számlájuk végösszege is emelkedik majd tavasztól, ahogyan az Ofgem jelezte.Az árplafon bevezetésének terve ugyanakkor kritikákat is kiváltott, az USwitch szerint egy ilyen eszköz több kárt okozhat, mint hasznot, amennyiben aláássa az energiatársaságok közötti versenyt. Az Energy UK szintén a hatósági árszabályozás versenyt akadályozó hatását emeli ki, miután az árplafon nagyrészt olyan költségelemekre vonatkozik, amelyek közvetlen befolyásolása kívül esik az energiavállalatok hatáskörén.