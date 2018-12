Rollerbolt és villámtolmácsok is bekerültek az OTP Nagykövet Programjába

Mi csináltunk például először műjégpályát a Balaton partjára, mi vágtuk ki az elhíresült jégkörhintát , télen nemcsak karácsonyi vásárt, de vitorlásverseny-sorozatot szervezünk, és mindent megteszünk azért, hogy egész évben sok vendég legyen a Balatonnál. Nagyon örülünk, hogy mások is belátják, nemcsak nyáron fér el sok jó étterem, hotel és fesztivál legnagyobb tavunk körül.

Nagyon inspiráló látni, amint nagyköveteink egymástól tanulnak, sőt üzleteket kötnek. Az a célunk a Nagykövet Programmal, hogy egyrészt megmutassuk ügyfélkörünk sokszínűségét, illetve mi is tanuljunk, és jövőbeni szolgáltatásainkat minél inkább ügyfeleink valódi igényeire szabjuk

Az OTP Business nagykövetei között van a Balaton téli népszerűsítésén dolgozó cégcsoport, beszállítóit percek alatt kifizető fordítócég vagy elektromos kerékpárokat árusító vállalkozás vezetője is. A program résztvevői a rendezvényeken egyre több témában fedezik fel a tartalmi különbségeken átívelő hasonlóságokat - az eltérő cégméret vagy szektor ellenére - és tanulnak egymástól üzleti gondolkodást, az ügyfelek és a munkatársak megtartását célzó módszereket, miközben a bank jobban megismeri mindennapi kihívásaikat és elvárásaikat egy pénzintézettel szemben.A Villámfordítás fordítóirodánál például nemcsak a megrendelőknek szállítják le gyorsan a munkát, de több mint ezerkétszáz alvállalkozójukat - fordítókat, tolmácsokat - a világ minden táján, átlagosan öt és fél perc alatt fizetik ki, a hétvégéket is beleértve. "Banki munkaórától függetlenül, az eBiz rendszerén keresztül pillanatok alatt ki tudjuk egyenlíteni partnereink számláját. Közhelyesen hangozhat, de cégünk sikerének alapja a bizalom és az átláthatóság: nemcsak szolgáltatásunk, de kifizetéseink is villámgyorsak" - mondtaA 32 nyelvet és 20 szakterületet behatóan ismerő cég azonban nemcsak erről kapta nevét: minőségi fordításaik a fejlett technológiának köszönhetően gyorsabbak és gazdaságosabbak is a hagyományos fordítószolgáltatókhoz képest. Szoftvereik növelik fordítóik hatékonyságát, a költségnövelő ismétlődéseket például már az árajánlat elküldése előtt kiszűrik, így nemcsak az ügyfél pénztárcájával, de idejével is takarékoskodnak. "A hozzánk hasonló cégekkel való találkozások, beszélgetések nagyon inspirálók, hiszen hasonló problémáink vannak és rengeteg ötletet kapunk egymástól" - mondta a cég alapítója az OTP Business Nagykövet Programról.és csapata a Balaton hagyományosnál színesebb és a nyári szezonnál hosszabb programkínálatért dolgozik. A modern BL YachtClub vitorláskikötő mellett három éttermet és egy 80 szobás hotelt is üzemeltet Balatonlellén a Tóth által vezetett, sőt a szomszédos Bogláron mosodát is nyitottak pár éve. "Nem találtunk jó tisztítót a környéken, ezért csináltunk egyet. Bevált, eddig ötven olyan céges ügyfelünk van, akikkel éves együttműködés alapján dolgozunk". A Gastrodock Kft. fő célja azonban nem a dél-balatoni abroszok foltmentesítése: Tóth szerint a Balaton nem egy kéthónapos történet, mert ennyi időre gyakorlatilag nem lehet fenntartható üzleti modellt építeni. Üzleti és kulturális indíttatásból is missziójuknak tekintik, hogy a tavi programkínálatot az egész évre kiterjesszék.Az OTP Business nagykövete a folyamatos innovációban, az előretekintésben hisz, és abban, ha olyan különleges dolgokat csinálnak, amelyek felkeltik az emberek érdeklődését. A jelek szerint ez sikerül is nekik, hiszen ki ne kapná fel a fejét a Balatonban fürdőző elefántokra? A ma már Balatonlelle egyik nevezetes programjának számító cirkuszi elefántok fürdetése ugyanis szintén az ő nevükhöz fűződik.Az Utimate e-Bike-ot fejlesztő. négy éve alakult, de dinamikusan fejlődik: eddig minden évben duplázni tudták bevételüket. A cég elektromos járművek, leginkább kerékpárok, rollerek és mopedek kiskereskedelmi értékesítésével foglalkozik. Budapest belvárosában található bemutatótermükben tesztelni, illetve bérelni is lehet ezeket a járműveket, ahonnan a kiszemelt e-biciklivel akár haza is tekerhetünk, de javítással is foglalkoznak, sőt a terveik között országos szervizhálózat kiépítése is szerepel., a cég alapítója, az OTP Business nagykövete szerint egy jó partnerségben a felek a hozamokon és a kockázatokon is osztoznak, ugyanakkor elengedhetetlennek tartja a szimpátiát, ami gördülékennyé teszi az egymás közötti kommunikációt. "Számomra a partnerség azonban leginkább a hitelességről és a toleranciáról szól, ez ugyanolyan fontos az üzleti életben, mint a magánéletben"- tette hozzá.- mondta