Rólunk is jó véleményt mondott a JP Morgan

A JP Morgan szerint nő az esélye annak, hogy az USA és Kína megoldja a két ország kereskedelmi konfliktusát, míg a bankház emellett a dollár gyengülésére számít, mivel a Fed nem emeli tovább a kamatokat, ezen folyamatok tükrében a JP Morgan szakértői kedvezőnek látják a feltörekvő piaci részvények kilátásait. A JP Morgan februári elemzésében arra következtetésre jutott, hogy bár a világgazdaság lassul, a feltörekvő piacok a gazdasági ciklus közepén járnak, és ezen piacok értékeltsége az elmúlt év tőkepiaci esése után rendkívül vonzó.Richard Titherington, a JP Morgan feltörekvő piaci szakértője szerint Kína mindent megtesz majd, hogy feloldja az Egyesül Államokkal fennálló kereskedelmi feszültséget, amire a csökkenő beruházások és a fogyasztói bizalom és a visszaeső kiskereskedelmi forgalom erős ösztönzést jelentenek Kína számára. A bankház szerint ha a megállapodás létrejün, az pozitív hatással lesz a feltörekvő piaci részvényekre, míg a megállapodás hiányában a JP Morgan arra számít, hogy Kína újabb intézkedéseket vet be a gazdaság stimulálása érdekében.A bankház szakértője szerint Kína engedményeket tesz majd, amelynek keretében az ország a pénzügyi szolgáltatások mellett az autópiacát is megnyithatja majd, míg Kína emellett várhatóan csökkenti a járművek és fogyasztási termékeket terhelő importvámokat, továbbá az ország növekvő mértékben vásárol majd olajat, földgázt és mezőgazdasági termékeket is. A JP Morgan szerint az Egyesült Államok túlságosan is agresszív tárgyalási taktikája veszélybe sodorhatja a két ország kereskedelmi megállapodását.A JP Morgan szakértője rövid távon nem számít globális recesszióra, és a globális gazdasági visszaesés hiányában a bankház nem lát okot a feltörekvő piaci vállalati eredmények jelentős mértékű romlására. A bankház szakértője szerint a hosszú távú befektetőknek érdemes megfontolni a feltörekvő piaci részvények vásárlását, a JP Morgan az MSCI Emerging Markets indexe esetében az aggregált az ötéves hozam 14 százalékos lehet majd.