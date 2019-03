Romániában besokallt egy vállalkozó: egy méter autópályát építtetett a saját pénzén

A vagyonát gyorsétkezdékkel megalapozó üzletember hétfői sajtóértekezletén beszámolt arról, hogy a valódi betonalapozással, több rétegű aszfaltburkolattal, elválasztó korlátokkal és leállósávval rendelkező kétszer kétsávos "gyorsforgalmi" útszakaszt építtetett a kolostorairól híres Voronet és Putna közötti országút közelében. A munkálatokról készült videofelvétel tanúsága szerint az egy méter "hosszú" sztráda mellé a óránként 130 kilométeres sebességkorlátozásra figyelmeztető táblát is kihelyezték.Mandachi március 15-én, 15 órakor akarja felavatni az "autópályát", és 15 perces demonstrációra - tevékenysége 15 perces megszakítására - buzdít mindenkit, aki hozzá hasonlóan szívügyének tekinti a romániai infrastruktúra-fejlesztés ügyét.Felhívásában azt állítja: Romániában évente kétezer ember hal meg közlekedési balesetben, többen, mint az 1989-es forradalomban, és számításai szerint ő maga is több mint másfél évet veszített az életéből, vagyis ennyivel többet töltött eddig autóvezetéssel az autópályák hiánya miatt.Mandachi azt állítja magáról, hogy nem politizál, nem tagja semmilyen pártnak vagy egyesületnek, de a Hotnews.ro hírportál úgy tudja: ő pénzelte a "Románia autópályákat akar" feliratú óriásplakátok kihelyezését szerte az országban.A moldvai megyéket Bukaresttel, illetve Erdéllyel összekötő A7-es és A8-as autópálya megépítéséért tavaly májusban több száz gépkocsivezető rendezett autós demonstrációt a román fővárosban. Az erősödő társadalmi elégedetlenségre alapozva a parlamenti ellenzéknek ősszel - a kormánytöbbség támogatását megszerezve - sikerült törvényt is elfogadtatnia az Erdélyt Moldvával összekötő "Egyesülés Autópályájának" megépítéséről.