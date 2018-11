Romlottak az európai nagyvállalati vezetők várakozásai

Az Európai Gazdaságkutató Központ (ZEW) felmérése szerint az index a májusi 5,1-ről 2,1-re esett vissza novemberben, de a Brexit és a nemzetközi kereskedelem bizonytalanságai ellenére is pozitív tartományban maradt.A várakozásokat jelző mérőszámok az értékesítés, a befektetés és a foglalkoztatás terén is magasabbak az Európán kívüli területekre vonatkozóan, vagyis az itteni piacokra erősebb fejlődési elvárást mutatnak, mint az európaiakra.A ZEW felmérése szerint a válaszadók legnagyobb része, több mint 40 százaléka kedvezőnek látja vállalatának kilátásait a következő hat hónapban, de szintén 40 százalék fölötti a visszafogott várakozások aránya. Kifejezetten negatívnak egy európai vállalatvezető sem látta ugyan a helyzetét, de 10 százalék inkább kedvezőtlennek nevezte és csak néhányan tartják kifejezetten kedvezőnek a céges kilátásokat. A derűlátó várakozások aránya a 2018 májusához és 2017 őszéhez képest is jelentősen visszaesett, ezzel párhuzamosan a visszafogott kilátások aránya a korábbiakat jelentősen meghaladó mértékre bővült - derül ki az elemzésből.A felmérést a Mannheimben működő ZEW végezte el az ERT-be tartozó 50 iparvállalat elnöki vagy vezérigazgatói pozícióban lévő vezetője - köztük a Mol részéről Hernádi Zsolt - válasza alapján október 22. és november 16. között.