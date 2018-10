Rossz hírünk van a dízeleseknek - Elszállhat a gázolajár a benzinhez képest

Elszakadni látszik egymástól a benzin és gázolaj hazai kiskereskedelmi ára; míg a benzin literje jelenleg átlagosan 406 forint, addig a dízelért már 435 forintot kérnek a magyarországi kutakon.

Az üzemanyagárak emelkedését általánosságban az olajárak emelkedése és a dollár helyi devizákkal szembeni erősödése hajtja - az üzemanyag-kereslet bővülése mellett - , de a benzin és a gázolaj esetében ehhez egyedi, részben szezonális tényezők is járulnak. Ilyen tényező, hogy az Egyesült Államok a nyári autós szezon vártnál gyengébb benzinkereslete miatt az amerikai tartalékok a vártnál magasabban alakulnak, ami globálisan is túlkínálatot eredményez, ez pedig az úgynevezett benzin crack spreadek (a nyersolaj és a finomított termék közötti árkülönbözet) összeszűküléséhez vezetett. Miközben ez a benzinárakra lefelé irányuló hatást fejt ki, addig a világgazdasági növekedés inkább a gázolaj iránti keresletet erősíti, ami a gázolaj crack spreadek és árak emelkedését okozza.Ugyancsak szezonális hatás, hogy az őszi-téli időszakban a gázolaj kereslete jellemzően meghaladja a benzinét - hívja fel a figyelmet Grád Ottó, a MÁSZ főtitkára. Ehhez kisebb mértékben az is hozzájárulhat, hogy Nyugat-Európában a háztartási tüzelőolaj még viszonylag széles fogyasztói körrel rendelkezik, amelynek kereslete értelemszerűen inkább ebben az időszakban jelentkezik. A szezonalitás a hazai árak és különbségük idén őszi alakulásában is tetten érhető.

A gázolaj nyersolajhoz képesti crack spreadje már most is olyan magasságban áll, ahol korábban csak ritkán. A NYMEX New York-i árutőzsdén a fűtőolaj és dízel crack spread a WTI nyersolajhoz képest jelenleg 26 dollár körül alakul, ez 2020-ra 40 dollárig emelkedhet a Bank of America Merrill Lynch Reuters által ismertetett előrejelzése szerint.A dízel crack spreadek, valamint a benzinnel szembeni gázolajfelár további növekedését hosszabb távon azonban egy olyan tényező fogja hajtani, ami a finomítói ágazat számára is jókora kihívást fog jelenteni. Ez pedig az, hogy egy szabványváltozás értelmében jelentősen csökkenteni kell majd a tengerjáró hajók üzemanyagának kéntartalmát az ágazat károsanyag-kibocsátásának mérséklése érdekében.A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (International Maritime Orgainzation; IMO) 2020 január elsejétől kizárólag alacsony kéntartalmú üzemanyag használatát fogja engedélyezni a hajók számára. A globális határérték jelenleg 3,5 tömegszázalékban korlátozza a hajók üzemanyagának kéntartalmát, ezt radikálisan, 0,5 százalékra csökkenti a szabályozás. A hajótulajdonosok ugyan egy speciális tisztítóberendezés beszerelésével is teljesíthetik a szigorúbb kibocsátási előírásokat, amelynek alkalmazásával magasabb kéntartalmú üzemanyagot is tankolhatnak, ezzel együtt a hajók többségét várhatóan alacsony kéntartalmú üzemanyagra, illetve olyan egyéb alternatívákra állítják majd át, mint az LNG. Ahogyan ezen berendezések gyártókapacitása bővül, a magas kéntartalmú üzemanyagok kereslete is ismét bővülhet, a bank szerint napi 1,5 millió hordóval 2020-2025-ben. Jelenleg a tengeri üzemanyagok globális kereslete mintegy napi 5 millió hordó körül alakul, amelynek több mint 70 százalékát teheti ki a szennyezőbb üzemanyagolaj.

A változás alapvetően átalakíthatja az üzemanyagok iránti kereslet mintázatát, így az úgynevezett közép desztillátumok - például a dízel, az alacsony kéntartalmú fűtőolaj és tengeri gázolaj - kereslete jelentősen, a Bank of America Merrill Lynch szerint 2020-ig napi 1,3-1,4 millió hordóval erősödhet, ami kínálati szűkületet idézhet elő a piacon. Ennek hatására pedig a finomítóknak módosítaniuk kell a nyersolajból előállított termékek arányain és mennyiségén, és annak függvényében, hogy milyen gyorsan alkalmazkodik a változásokhoz a globális finomítói szektor, az említett termékek ára jelentősen tovább emelkedhet.Nagyrészt ennek hatására a benzin- és gázolajár különbözete tovább nőhet, meghaladva a 2011 végén elért 38 forintos historikus rekordot is; a következő két-három évben 50 forintig nyílhat az árolló, amennyiben az adózási szabályozási környezetben nem lesz változás - véli Pletser Tamás, az Erste elemzője.

A hazai üzemanyagpiacon visszatekintve megállapítható, hogy a jelenlegi árkülönbség arányában már most az eddigi harmadik legnagyobb.