Saját kezével vet véget a Facebook az aranyéletének

Így kerülnek adót az amerikai technológiai óriások

Több bevételt fog elkönyvelni azokban az európai országokban, ahol van tevékenysége - ígérte meg tegnap a Facebook. Ez pedig akár azzal járhat, hogy több adót fog fizetni ezekben az országokban. Az EU örül, mert így legalább az egyik nagy amerikai technológiai óriás nem adóparadicsomokban fog adózni, a befektetők viszont kevésbé, mert attól tartanak, hogy növekedhetnek a Facebook adófizetési kötelezettségei. A kérdés, hogy menyire fog ez fájni a cégnek.Köztudott, hogy a nagy amerikai cégek - különösen a technológiai vállalatok - nagy mesterei a legális adóelkerülésnek. Ezen nem is lehet csodálkozni, hiszen igyekeznek a profitokat és a részvényesi értéket maximalizálni, az Egyesült Államokban pedig ritka magas (egyelőre) a társasági adókulcs: világszinten is kiugró, 35 százalék.A leismertebb ilyen adóoptimalizálási taktika a "dupla ír - holland szendvics" néven ismert. A Google esetén ez például úgy néz ki a gyakorlatban, hogy az európai tevékenységekből származó bevételetek az ír leányvállalathoz, a Google Irelandhoz futnak be, ahol a legalacsonyabb a vállalati adókulcs Európában (mindössze 12,5%). A Google ír leányvállalatától a pénzek egy holland céghez, a Google Netherland Holdingshoz kerülnek, kikerülve így az írországi adófizetés egy részét. Végül pedig a holland cégtől, amelyet olyannyira csak erre a célra tart fenn a Google, hogy még alkalmazottja sincsen, a Google másik ír leányvállalatához, a Google Ireland Holdingshoz futnak be a bevételek jogdíjak formájában, ami viszont már az adóparadicsomként ismert Bermudákon adózik.Az amerikai vállalatoknak nem kell kifizetniük a 35%-os adót a külföldi tevékenységekre (elkerülve a kettős adóztatást) addig, amíg nem "hozzák haza" a készpénzt, ez pedig arra ösztönzi a vállalatokat, hogy az offshore számlákon hagyják a pénzüket. A technológiai vállalatoknál különösen nagy a súlya a külföldi profitoknak, ugyanis bevett szokás, hogy a szabadalmakat és a különböző szellemi termékeket alacsony adózású országokba helyezik át.A Facebook szintén Írországot használja adóparadicsomként, a nemzetközi központja Dublinban van, így az európai bevételei is az alacsony társasági adókulcsú országba folynak be.

Az európai országoknak jól jön, ha a nagy amerikai technológiai óriások jelen vannak, hiszen munkahelyeket teremtenek, de előbb-utóbb hiányozni kezdenek a potenciális adópénzek, különösen az olyan válságos időkben, mint 2008 után, minden fillér számít a kormányoknak. A technológiai cégek megadóztatása már európai szinten is felmerült, bár a megvalósítás technikailag nem könnyű, pont azért, mivel nem abban az adott országban mutatja ki a nyereséget a Facebook, vagy a Google, ahol valóban keletkezik.A hírek szerint jövőre napirendre kerülne az Európai Bizottságnál a kérdés és egy európai-szintű megoldáson gondolkoznak, hogy több adót fizessenek az amerikai technológiai vállalatok Európában, akár úgy, hogy az adózás árbevétel alapú lesz a GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) cégeknél.De addig is ahol lehet, ott lecsapnak az európai szabályozók, az Európai Bizottság például 13 milliárd eurós büntetést rótt ki az Apple-re az évek alatt be nem fizetett adók miatt. Az Európai Bizottság döntése szerint az adókedvezmény, amit az ír kormánytól kapott az Apple, illegális állami támogatásnak minősül.

Mit is jelentett be pontosan a Facebook?

A Facebook tegnapi bejelentése, hogyvezet be az Egyesült Államokon kívüli országokban, ami a gyakorlatban azt jelenti majd, hogy az adott országban befolyó hirdetési bevételek a helyi leányvállalatnál kerülnek majd kimutatásra ahelyett, hogy Írországba transzferálná őket. Ez nagyobb transzparenciát jelent és így az egyes országokban nagyobb rálátása lesz a kormányoknak a helyi hirdetési bevételekre.A tervet 2018-ban hajtaná végre a Facebook, a cél, hogy 2019 első feléig az összes helyi irodáját megnyissa.

Egyelőre nem tiszta, hogy ez a lépés a jelenlegi struktúrát milyen mértékben változtatja meg. Már a Facebook bevételeinek jelentős hányada származik az Egyesült Államokon kívülről. És mivel a külföldi terjeszkedés a cél, ezért a jövőben még fontosabb lesz, hogy hol fizet adót a cég. Potenciál van még a külföldi növekedésben, hiszen bár a felhasználók számát tekintve már nem az Egyesült Államok a legnagyobb, a bevételek többsége még mindig innen származik. Az egy főre jutó bevétel például Európában közel a harmada az amerikai szinthez képest.

Mennyire fáj ez a Facebooknak?

Azt is nehéz egyelőre megbecsülni, hogy a lépés milyen mértékben, illetve hogy egyáltalán növeli-e a Facebook adófizetési kötelezettségeit, hiszen a bevételek mellett a költségeket is helyi szinten fogja elkönyvelni a Facebook. A potenciális hatást ráadásul csökkenti, hogy nem vonatkozik majd azokra a hirdetésekre, amelyeket közvetlenül a weboldalon vesznek meg a hirdetők. És ez több millió hirdető. Így az sem világos, hogy a bevételek milyen mértékben transzferálódnak át a helyi cégekhez.

Árfolyamreakció

A bejelentést látszólag negatívan fogadták a befektetők, a Facebook részvényei kismértékben estek a hétfői kereskedésben, 1 százalékot veszítettek az értékükből a papírok. Bár ez magyarázható azzal is, hogy az egész technológia szektor esett tegnap, és a Facebook részvényei idén nagyot emelkedtek, így ez akár egy technikai korrekció is lehet.