Senkinél sem kapcsolják ki a gázt az ünnepek alatt

A Nemzeti Közművek földgázszolgáltatója 2017. december 16. és 2018. január 7. között önkéntes kikapcsolási moratóriumot vállal annak érdekében, hogy ebben az időszakban a fogyasztók ne maradjanak szolgáltatás nélkül.A kikapcsolási moratórium a Nemzeti Közművek lakossági földgázügyfeleire vonatkozik. A földgázszolgáltatásban bejelentett kikapcsolási moratórium nem kizárólag a védett fogyasztókat érinti, hanem azokat a lakossági ügyfeleket is, akiknek 60 napon túli számlatartozása van.A társaság az előző télen is meghirdette az önkéntes kikapcsolási moratóriumot. Ráadásul akkor, az extrém januári hideg miatt az ünnepeket - a 2016. december 17. és 2017. január 9. közötti időszakot - követően, 2017. január 19. és január 22. között egy második moratóriumot is bejelentett.