Koreai feszültség 2018.03.06 18:36

Donald Trump amerikai elnök Twitter-üzenetében üdvözölte a kedden bejelentett koreai csúcstalálkozó hírét, azonban gyorsan hozzá is tette, hogy majd meglátjuk, mi történik, talán hamisak is lehetnek a remények. Kedd este a kínai külügy is kiadta hivatalos reakcióját, reményének adva hangot, hogy elindulhat a helyzet politikai rendezésének folyamata.