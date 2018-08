Sokan nem örülnek Musk bejelentésének - Kalapálják a Teslát

Pénteken eldőlt, a Tesla tőzsdén marad

A Tesla részvényeseinek döntő többsége véli úgy, hogy sokkal jobb lenne, ha a Tesla a tőzsdén maradna

A Tesla tőzsdéről történő kivezetése komoly kihívást jelentene és rendkívül időigényes folyamat lenne. Ez viszont komoly probléma, hiszen a Tesla jelenleg minden erejével a Model 3 gyártásának felpörgetésére koncentrál

Az elmúlt hetek tárgyalásai meggyőzték arról, hogy a Tesla tőzsdéről történő kivezetéséhez több mint elégséges forrás állna rendelkezésre

Csalódottak a befektetők

Elon Musk, a Tesla vezére pénteken jelentette be: nem vezetik ki a Teslát a tőzsdéről. A hivatalos blogbejegyzésből többek között kiderült, hogy Musk az elmúlt hetekben nagyon komoly megbeszéléseket folytatott a Tesla tanácsadóival: a Goldman Sachs-al, a Morgan Stanleyvel és a Silver Lake csapatával. Ezeken a megbeszéléseken sorra vettek minden lehetséges forgatókönyvet arra vonatkozóan, hogy milyen hatásai lehetnének a kivezetésnek. Továbbá hogyan lehetne levezényelni a magáncéggé válást, megoldani a finanszírozást és megtartani a jelenlegi befektetőket. Musk nem csak a tanácsadóival, hanem a vállalat kis-és nagybefektetőivel is találkozott, egyeztetett.Ezeknek a tárgyalásoknak, megbeszéléseknek az eredményeként három meghatározó konklúziót vont le a Tesla vezére:Musk a blogbejegyzésben elárulta, hogy mindezeket a tényezőket figyelembe véve döntött úgy, hogy nem vezeti ki a Teslát a tőzsdéről, erről a vállalat igazgatóságát is tájékoztatta csütörtökökön, amelynek tagjai egyetértettek döntésével és támogatták azt.A bejelentéssel egy hetek óta húzódó találgatássorozat végére tett pontot a Tesla vezére, a végső döntéssel viszont sok befektetőnek okozott csalódást. A vállalat árfolyama közel 5 százalékot zuhant az amerikai tőzsdék nyitása előtti kereskedési szakaszban.Ebben az is szerepet játszhat, hogy vélhetően voltak olyan befektetők, akik azért vásároltak Tesla-papírokat az elmúlt hetekben, mert bíztak abban, hogy végül tényleg 420 dolláron adhatják vissza azokat a kivezetéskor, ahogy azt Musk felvetette. A menedzsment múlt heti döntése miatt erre viszont nyilván nem kerül majd sor, így ezek a vételi pozíciók záródhattak, lefelé nyomva az árfolyamot.Egy másik fontos ok, amely az esés mögött állhat, az az amerikai tőzsdefelügyelet hivatalos nyomozása, amelyet azért indítottak, hogy kiderüljön, Musk vajon törvényt sértett-e, amikor úgy döntött, hogy Twitteren jelenti be a befektetőknek a Tesla kivezetését.