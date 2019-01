Sokba kerül a Volvónak a szabályok megszegése

A most bejelentett összeget a társaság egyebek mellett tesztek, statisztikai analízisek és a hatóságokkal folytatott egyeztetések alapján határozták meg. Az Egyesült Államokban a problémás komponenst már egy másikra cserélték a gyártási folyamatban, és erre a többi érintett piacon is sor kerül 2019 első félévében közlésük szerint. A Volvo szerint az intézkedések a 2018. negyedik negyedévi üzemi eredményt befolyásolhatja, míg az úgy negatív cashflow-hatása 2019-től éveken át érvényesülhet, mégpedig fokozatosan erősödve - számolt be a Reuters A svéd vállalat még tavaly októberben jelentette be, hogy teherautó- és autóbusz-motorjainak nitrogén-oxid-kibocsátása meghaladhatja a határértékeket, amit a társaság akkori közlése szerint az egyik emissziót kontrolláló alkatrész teljesítményének romlása idéz elő. A társaság ugyanakkor nem közölte, mely modelljeit milyen számban érinti a probléma, valamint az említett alkatrész beszállítóját sem nevezte meg.A nitrogén-oxidok egyebek mellett légzőszervi megbetegedéseket okozhatnak, de a szmog és a savas esők kialakulásában is van szerepük.