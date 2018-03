Sokkal kevésbé bíznak az emberek a Facebookban, mint a Google-ben

A válaszadók 41 százaléka mondta azt, hogy bízik a Facebookban, ehhez képest az Amazonnak 66 százalék, az Alphabetnek 62 százalék, a Microsoftnak pedig 60 százalék szavazott bizalmat.

A mi felelősségünk, hogy megvédjük az információkat. Ha nem tudjuk, akkor nem érdemeljük meg őket

A Reuters/Ipsos által vasárnap publikált felmérés szerint az amerikaiak kevesebb mint fele bízik abban, hogy a Facebook tiszteletben tartja az adatbiztonsági törvényeket.A Bild am Sonntag felmérése szerint pedig a németek 60 százaléka tart attól, hogy a Facebook és a többi közösségi oldal negatív hatással van a demokráciára.Mark Zuckerberg többek között az Observerben, a New York Timesban, a Washington Postban és a Wall Street Journalban elhelyezett hirdetéseken kért bocsánatot azért, hogy egy olyan dolog történt, mai miatt megrendült a bizalom.- áll a hirdetésben.A Facebook a szabályozó hatóságok figyelmének középpontjába került, miközben azért küzd, hogy visszanyerje a felhasználók, a hirdetők, a befektetők és a jogalkotók bizalmát. Hamarosan sor kerül Mark Zuckerberg kongresszusi meghallgatására is.A részvények is megszenvedik a híreket, a Facebook árfolyama 14 százalékot esett a múlt héten.