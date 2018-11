Soros György vizsgálatára utasította kollégáit a Facebook egyik kulcsembere

A Facebook egyik legfontosabb embere, Sheryl Sandberg információkat kért be arról, hogy Soros György shortolta-e a Facebook részvényeit - írja a Financial Times. Állítólag a vezető egy belső e-mailben érdeklődött az információ felől és egy vizsgálatot kért, közvetlenül azután, hogy januárban a milliárdos befektető a Davosban megrendezett Világgazdasági Fórumon kritizálta a közösségi oldalt és a Google-t. Soros György a vállalatok monopolisztikus jellegére figyelmeztetett és közölte, hogy szerinte fenyegetést jelentenek. Akkoriban volt téma például az, hogy az oroszok hogyan használták befolyásolásra a Facebookot.Mark Zuckerberg Sheryl Sandberggel együtt építette fel a birodalmat, ami világszerte már több mint 2,2 milliárd embert köt össze, ezzel a világ legnagyobb információs tárhelye a személyes adatoknak, a fotóknak, üzeneteknek és lájkoknak. Újraformálta a politikai kampányokat, a hirdetéseket és a mindennapi életünket. De egyre gyűlnek a bizonyítékok, hogy a Facebook választások befolyásolására, virális propaganda terjesztésére és gyűlöletkampányok lefolytatására is alkalmas.

Forrás: Shutterstock

Soros György egy kimagasló befektető és figyeltük a befektetéseit és hogy hogyan kereskedett a Facebook részvényeivel. Ez már folyamatban volt, amikor Sheryl Sandberg kiküldte e-mailben a kérdését azzal kapcsolatban, hogy Soros György shortolja-e a Facebook részvényeit.

Miközben Mark Zuckerberg nem győzött elnézéseket kérni az elmúlt évben, addig Sheryl Sandberg a háttérben agresszívan harcolt a Facebookot érő kritikák ellen, a közvélemény haragját a versenytársakra irányítva. A New York Times értesülései szerint felbérelték a Definers nevű tanácsadócéget, hogy félrevezető híreket terjesszenek a riválisokról. A kampány olyan állításokat is tartalmazott, miszerint Soros György van a Facebook-ellenes tiltakozások mögött. Azt állították, hogy a közösségi oldal ellen kampányoló Freedom from Facebook szervezet egyes tagjai finanszírozást kaptak a Soros György alapítványától, az Open Society Foundationtől - írja a Financial Times.A New York Times szerint Sheryl Sandberg a vállalat kommunikációs vezetőinek küldte a kérdését Soros György pénzügyi érdekeltségeiről. Azt kérte, hogy figyeljék Soros György kritikus megnyilvánulásait és azt, hogy azokból vajon profitálhatott-e részvények shortolásával. A Facebook szóvivője azt nyilatkozta a CNBC-nek, hogy a már Sandberg kérését megelőzően vizsgálták Soros motivációját a kritikus kommentárok mögött.Hozzátette, hogy a vezető soha nem kért kutatást a Freedom from Facebookról. Csak rajta tartja a szemét mindenen, ami a céggel kapcsolatos - mondta el a szóvivő.