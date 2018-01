Sorra dőlnek a csúcsok az olajpiacon

Az emelkedést továbbra is a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) kitermeléscsökkentési lépése, illetve az erőteljes globális kereslet hajtja, de a globálisan tapasztalható általános kedvező piac hangulat is támogatja. A Brent árfolyama benézett 69 dollár fölé, míg a WTI jegyzése meghaladta a 63 dollárt.

Közel fél évszázados rekordot dönt idén az USA Az olajárakkal kapcsolatos egyik, ha nem a legnagyobb bizonytalanságot az Egyesült Államok olajtermelésének alakulása okozza. Az OPEC erőfeszítéseinek hosszabb távú sikerességét egyöntetű vélemények szerint a tengerentúli olajtermelés emelkedése veszélyezteti leginkább, amely az idei évben valószínűleg átlépheti a napi 10 millió hordós szintet. Az EIA szerint ezt a lélektani határt már februárban átlépheti a termelés, szemben a korábban várt negyedik negyedévvel, mivel 2018 egészében az eddig valószínűsített napi 780 ezer hordónál nagyobb mértékben 970 ezer hordóval bővülhet a termelés. Az ország olajtermelése legutóbb 1970-ben érte el a 10 milliós szintet. Jelenleg mindössze Oroszország és Szaúd-Arábia kibocsátása magasabb ennél, napi 11 millió, illetve 10,7 millió hordós napi termeléssel. Az USA valamikor 2019 végén törheti át a napi 11 millió hordós termelési szintet, az EIA szerint.



Az ország olajkereslete tavaly 150 ezer hordóval nőhetett naponta a hivatal friss adatai szerint, ami valamivel elmarad a korábbi becsléstől. Az idei évben a korábban várt 410 ezer hordó helyett 470 ezer hordóval emelkedhet a napi átlagos kereslet, míg 2019-ben tovább napi 340 ezer hordóval 20,65 millió hordóra emelkedhet a napi kereslet.

Az OPEC 2018 év végéig meghosszabbított, összességében napi 1,8 millió hordós kitermeléscsökkentési intézkedésének hatására a tartalékok tartósan zsugorodnak, az idei év második felében pedig már az OPEC szerint is a kívánt egyensúlyi helyzetbe kerülhet a piac. Közben bizonyos elemzők már arra figyelmeztetnek, lehetséges, hogy az OPEC túlságosan nagyot szorít a piacon.A fentieket támasztja alá az American Petroleum Institute (API) kedd este publikált jelentése is, amely a vártnál sokkal nagyobb, 11,2 millió hordós visszaesést jelzett az Egyesült Államok olajtartalékaiban az előző héten. Az OilPrice.com által "sokkolóan" nagynak titulált csökkenés mértéke mintegy háromszorosan haladja meg a prognosztizált 3,9 miliió hordó körüli csökkenést. Ezzel sorozatban a hatodik héten is jelentős visszaesés volt tapasztalható a tengerentúli tartalékokban, amelyek jelenleg 416.6 millió hordón állnak.Ugyanakkor az előző héten folytatódott a benzintartalékok építése az USA-ban, a 4,338 millió hordós bővülés szintén jóval nagyobb az elemzők által várt 2,625 millió hordós emelkedésnél.Az amerikai kormányzati energiainformációs hivatal (EIA) szerda délután ismerteti saját, a tartalékokra vonatkozó hivatalos adatait.