A rekordok napjait élik a tengerentúli részvénypiacok 2018.08.21 22:28 Emelkedéssel fejezték be a napot a tengerentúli tőzsdeindexek. Az S&P 500 napon belüli csúcsot döntött; a záróértékek rekorddöntése ugyan ezúttal elmaradt, de már belátható közelségben van mindhárom meghatározó mutató számára. A keddi emelkedéssel a jelenlegi már a valaha volt leghosszabb bika piaci időszak. Az európai tőzsdéken az iránykeresés jegyében indult a hét második napja, de a délelőtt második felében a kontinens börzéi is felfelé indultak. Kezdetben a hazai részvényindex sem találta az irányt, majd a magyar tőzsdén is a vevők kerekedtek felül. A pénteken nagyot eső Mol felpattant, és végül 4,6 százalékos emelkedéssel zárta a hét második napját. tovább a cikkhez...

Új csúcson az S&P 500 2018.08.21 19:27 Korábban nem látott magasságba emelkedett az S&P 500 index kedden. A mutató 0,5 százalékos erősödéssel átlépte a január 26-án felállított 2872 pontos, eddigi napon belüli csúcsértéket. A Dow Jones hasonló mértékben, több mint 100 ponttal 25 875 pontig emelkedett; míg a Nasdaq kompozit index közel 1 százalékos pluszban, 7889 pont környékén jár. A Dow 3, a Nasdaq 0,5 százalékkal marad el saját rekordjától. Miután a második negyedéves gyorsjelentési szezon gyakorlatilag véget ért, jelentősebb, a kereskedést befolyásoló gazdasági adat pedig nem lát napvilágot, a befektetők figyelme már a Federal Reserve felől várható hírek felé fordul. A Fed szerdán fogja ismertetni legutóbbi ülésének jegyzőkönyvét, Jerome Powell elnök pedig pénteken beszél majd a szokásos Jackson Hole-i nyári konferencián.

Felfelé araszoltak az európai tőzsdék 2018.08.21 19:09 Többnyire emelkedéssel zárták a keddi kereskedést a meghatározó európai tőzsdeindexek. A frankfurti DAX közel fél százalékkal erősödött és 12 384 ponton fejezte be a napot. A párizsi CAC 40 index több mint fél százalékkal 5413 pontig emelkedett. Az emelkedést az energia-, a pénzügyi és a gyógyszeripari szektor részvényei húzták. Egyebek mellett az előző héten a részben a török árfolyamválság hatására gyengülő UniCredit és a BNP Paribas árfolyama is emelkedett. A Bayer folytatta hétfői rallyját, miután az előző héten még jelentős veszteségeket szenvedett el egy tengerentúli perben született, számára kedvezőtlen ítélet miatt. A londoni FTSE 100 mutató ugyanakkor 0,3 százalékkal 7565 pontig süllyedt, elsősorban az energia- és nyersanyagcégek papírjainak gyengélkedése miatt. A BHP Billiton negyedéves eredményszámai publikálását követően több mint másfél százalékot veszített árfolyamából. Kedden újraindultak a London és Brüsszel közötti Brexit-tárgyalások, azonban az általános befektetői hangulat az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások kapcsán bizakodó.

Szárnyalt a Mol, kitartott a vevők ereje a magyar tőzsdén 2018.08.21 17:25 A hét második napját iránykereséssel indították az európai tőzsdék, a kereskedelmi háborús feszültség enyhülésével párhuzamosan a kontinens börzéi is felfelé kapaszkodtak, a magyar tőzsde is emelkedett, bár a hazai blue chipek felemásan teljesítettek. A BUX index pedig 571 pontos plusz mellett 1,6 százalékos emelkedéssel zárta a napot. Míg az OTP esetében kifulladni látszott a vevők ereje, a Mol valósággal szárnyalt, a bankpapír közel 0,7 százalékos esést követően 10 260 forinton zárt, az olajcég papírjai pedig 4,6 százalékkal kerültek ma feljebb, a Mol 2866 forinton fejezte be a hét második napját. A Richter mindemellett közel 1,9, míg a Magyar Telekom pedig 0,2 százalékos emelkedéssel zárta a mai napot.

Jelentős emelkedés után fontos ellenállások közelébe érkezett meg a Mol 2018.08.21 16:49 A hét második napját iránykereséssel indították az európai tőzsdék, a kereskedelmi háborús feszültség enyhülésével párhuzamosan a kontinens börzéi is felfelé kapaszkodtak, a magyar tőzsde is emelkedik, bár a hazai blue chipek felemásan teljesítenek. Míg az OTP esetében kifulladni látszott a vevők ereje, a Mol valósággal szárnyalt, a Takarék Jelzálogbank papírjai is remek napot tudhatnak maguk mögött, a Waberer's részvényeit pedig visszahúzták a nap első felében ütött, új történelmi mélypontról. tovább a cikkhez...

Történelmi csúcsa közelében az S&P500 2018.08.21 15:55 Emelkedéssel indult a hét második napja a tengerentúlon, a keddi kereskedésben nem érkezik kiemelt makroadat a tengerentúlról, a piaci szereplők a második negyedéves gyorsjelentési szezon lezárultával első körben az USA és Kína kereskedelmi tárgyalásaira koncentrálnak majd. A héten az USA és Kína képviselői a két ország kereskedelmi konfliktusával összefüggő kérdésekről egyeztet majd, míg lapértesülések szerint a kínai delegációk már dolgoznak a Donald Trump és Hszi Csin-ping novemberi találkozója megszervezése érdekében. A héten a következő kiemelt eseményt az Egyesült Államokban a Fed legutóbbi kamatdöntő ülésének szerdán beérkező jegyzőkönyve, majd a hét második felében a Jackson Hole-i jegybankári konferenciára fókuszálnak majd a befektetők, ahol a Fed elnök, Jerome Powell beszéde kiemelt érdeklődésre tarthat majd számot. A keddi kereskedés óvatos optimizmus jegyében indult a tengerentúlon, a Dow 89 pontos plusz mellett 0,3 százalékkal került feljebb, míg az S&P500 0,4 százalékkal került feljebb, miután az indexet mindössze 6 pont választotta el a januári, történelmi zárócsúcsától.

Nincs megállás, tovább emelkedik a Mol 2018.08.21 14:36 Bár a hét utolsó napját nagy eséssel zárták az olajcég papírjai, a hosszú hétvégét követő első kereskedési napon immár a vevők diktálják az ütemet és a keddi kereskedés második felében a Mol tovább emelkedett, a társaság papírjai minden lényegesebb hír nélkül közel 4,7 százalékkal kerültek feljebb. A hazai blue chipek közül a Richter 1, míg a Magyar Telekom 0,5 százalékkal került feljebb, az OTP esetében továbbra sem tudtak felülkerekedni a vevők, a bankpapír 0,3 százalékkal került ma lejjebb. A BUX index hála a szárnyaló Molnak 587 pontos plusz mellett 1,6 százalékkal került feljebb.

Nagyot emelkedett ma a Takarék Jelzálogbank 2018.08.21 14:16 Jelentős emelkedéssel kezdte a hét utolsó napját a Takarék Jelzálogbank, miután a társaság gyorsjelentését kedvezően fogadták a befektetők, a pénzintézet 4,144 milliárd forintos adózott eredménnyel örvendeztette meg a piaci szereplőket, ami nyolc éve nem látott profitot jelentett. Bár a zárásra végül kifulladt a vételi erő, a keddi kereskedésben ismét a vevők ragadták magukhoz az irányítást, a Takarék Jelzálogbank papírjai 4,6 százalékkal kerültek ma feljebb.

A vevők ragadták magukhoz az irányítást az európai tőzsdéken 2018.08.21 13:54 Kitart a vételi erő az európai börzéken, a keddi kereskedés második felére ráfordulva a kontinens részvényindexei továbbra is emelkednek, a hangulat javulása mögött elsősorban az USA és Kína folytatódó kereskedelmi tárgyalásaival kapcsolatos optimista várakozások állhatnak. A francia CAC40 0,7, a spanyol IBEX 1, a milánói börze pedig 1,3 százalékkal került feljebb, a DAX index mindemellett 77 pontos plusz mellett 0,6 százalékkal került feljebb, míg a német részvényindex komponensei közül a Bayer részvényei teljesítettek a legjobban, a gyógyszergyártó papírjai az elmúlt hét jelentős zuhanása után 3,2 százalékkal kerültek ma feljebb.

Tovább emelkedik a Mol 2018.08.21 12:42 Az európai tőzsdéken is a vevők diktálják az ütemet ma, míg a keddi kereskedés második felére ráfordulva a hazai részvényindex is tovább emelkedik, a BUX index 7,2 milliárd forintos forgalom 507 pontos plusz mellett 1,4 százalékkal került feljebb. A délelőtt lefelé kanyarodó OTP immár a pénteki záróértéke közelébe kapaszkodott vissza, a Magyar Telekom mindemellett 0,1, a Richter papírjai pedig 1 százalékkal került feljebb, a pénteken nagyot eső Mol pedig szárnyal, az olajcég részvényei 3,7 százalékkal kerültek feljebb.

Közel hatéves mélypontról pattantak fel a Bayer részvényei 2018.08.21 12:16 Hatalmasat zuhantak a múlt héten a Bayer részvényei a múlt héten, miután egy amerikai bíróság 287 millió dolláros kártérítés megfizetésre kötelezte a korábban a Bayer tulajdonába került Monsantót, annak rákkeltő gyomirtója miatt. Az esés ezt követően tovább folytatódott, miután lapértesülések szerint az Egyesült Államokban forgalmazott gabonapelyhek egy része tartalmazott glifozátot, ami a Monsanto által gyártott Roundup gyomirtó hatóanyaga. A piaci szereplők egy része mindemellett további büntetésektől tartott azt követően, hogy amerikai gazdák egy csoportja közös kártérítési pert indított a Monsanto Dicamba gyomirtója miatt, ami állítólagos gazdasági károkat okozott a gazdálkodóknak. A Bayer részvényei a múlt héten 16 százalékot zuhantak, majd hétfőn a közel hatéves mélypontra eső részvény felpattant, az emelkedés pedig a keddi kereskedésben is folytatódott, a német gyógyszergyártó részvényei 2,7 százalékkal kerültek feljebb.

Szárnyal a Mol 2018.08.21 11:35 Míg a pénteki kereskedést jelentős eséssel zárták a Mol részvényei, az olajvállalat papírjai felpattantak a keddi kereskedés első felében, a Mol 3,3 százalékkal került feljebb. A hazai blue chipek közül a Richter közel 0,7. a Magyar Telekom pedig 0,3 százalékkal került feljebb. A kivételt továbbra is az OTP jeleni, bár a bankpapír ledolgozott egy keveset a nyitás után látott eséséből, az OTP 0,5 százalékkal került lejjebb. Nagyobb részben a szárnyaló Molnak köszönhetően a BUX index 364 pontos plusz mellett 1 százalékkal került ma feljebb.

Felfelé kapaszkodik a BUX, tovább emelkedik a Mol 2018.08.21 10:55 A keddi piacnyitást követő átmeneti iránykeresés után a vevők ragadták magukhoz az irányítást a magyar tőzsdén, a BUX 4,8 milliárd forintos forgalom és 134 pontos plusz mellett 0,4 százalékkal került feljebb. A blue chipek közül az OTP továbbra sem talál magára, a bankpapír 0,9 százalékkal került lejjebb, a Magyar Telekom mindemellett 0,6, a Richter pedig 0,7 százalékkal került feljebb, a Mol pedig tovább menetel, az olajvállalat papírjai 1,8 közel százalékkal kerültek feljebb.

Felpattant a Mol 2018.08.21 10:15 A keddi piacnyitást követő bizonytalanság után felfelé kapaszkodik az európai tőzsdék többsége, a DAX 0,2, a milánói tőzsde 0,4, míg a spanyol IBEX 0,3 százalékkal került feljebb, a CAC40 pedig előző napi záróértéke közelében jár, miután a hangulatot kismértékben javítani tudták az USA és Kína kereskedelmi tárgyalásával kapcsolatos befektetői várakozások. A magyar tőzsde azonban egyelőre az irányt keresi, a BUX 3 pontos plusz mellett pénteki záróértéke közelében jár, a pénteken nagyot eső Mol felpattant, az olajcég papírjai 1,4 százalékkal kerültek feljebb, a Magyar Telekom mindemellett közel 0,8, míg a Richter 0,3 százalékkal került feljebb. A negatív kivételt ezúttal az OTP jelenti, a bankpapír 1,1 százalékkal került feljebb.

Lefordult az OTP 2018.08.21 09:22 Az ünnep miatt zárva tartó magyar tőzsdén emelkedés jegyében indult a hét második napja, a keddi piacnyitás azonban gyorsan elfogyott a vevők ereje, a BUX index pedig pénteki záróértéke közelében jár. A hazai nagypapírok vegyesen teljesítenek, az OTP lefordult, a bankpapír 1,1 százalékkal került lejjebb, míg a Magyar Telekom 0,1 százalékkal került lejjebb. A Richter mindemellett 0,8, a pénteken nagyot eső Mol pedig 0,8 százalékkal került feljebb.

Óvatos emelkedéssel indul a keddi kereskedés a magyar tőzsdén 2018.08.21 09:10 Emelkedéssel zárult a hét első napja az európai tőzsdéken, a tengerentúlon, majd a keddi, ázsiai kereskedésben is a vevők diktálták az ütemet, a hosszú hétvége után újranyitó magyar tőzsde is emelkedéssel vágott neki a hét második napjának, a BUX index 46 pontos plusz mellett 0,1 százalékkal került feljebb, a blue chipek közül egyedül az OTP esik, a bankpapír közel 0,5 százalékkal került lejjebb. A Magyar Telekom mindemellett 0,1, a Mol 0,5, a Richter pedig 0,7 százalékkal került feljebb a keddi piacnyitás után.