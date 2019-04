Sötét kilátások: tényleg megrendül Európa?

A robotok jelenthetnék a megoldást?

a világon több mint 32 milliárd dollár ún. "fekete pénz" mozog, ami nem produktív,

a munkanélküliség alacsony, a bérek növekedési üteme nem megfelelő,

keveseket foglalkoztatnak alkalmazotti jogviszonyban.

Sötéten látja a következő éveket a világ egyik vezető közgazdásza,. A szakember a londoni UNLEASH konferencián, vagyis Európa legnagyobb HR tech rendezvényén beszélt az általa legégetőbbeknek vélt problémákról. Úgy véli, az egyik legnagyobb gond a globális produktivitás stagnálása és csökkenése.Dr. Daniel Thorniley a jelenlegi és jövőbeni problémák közt említette, hogy:A robotizáció, a méretcsökkentés, a kiszervezés is a profitotot és produktivitást fejlesztő eszközök, ám egy másik markáns tendencia is megfigyelhető, ami miatt mindezek mégsem hozzák az elvárt számokat. Ez pedig az alkalmazotti státus csökkenése. Ahhoz, hogy produktivitás és profitabilitás legyen, szükség van alkalmazottakra, de ehelyett Európában az aktívan dolgozók 6%-át átmeneti foglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatják, és 16% pedig egyéni vállalkozó. Vagyis minden negyedik munkavállaló nem alkalmazotti státuszban van foglalkoztatva jelenleg. Ezért is gondolkodnak már most a robotok megadóztatásában.

Dr. Daniel Thorniley

Ketyeg a nyugdíjbomba

Esély sincs otthagyni a mamahotelt

A Brexit egy kortünet

Már attól elborzadhatunk, ha belegondolunk, hogy ezt a pénzt egészségügyre és oktatásra, fejlesztésekre, családok és gyerekek lakhatásának támogatásra is költhetnénk

Az alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak alacsony aránya a szakember szerint a nyugdíj szempontjából is aggályos. Kitért arra is, globálisan öregszik a társadalom, egyre több időskorú, egykori háztartásbeli kerül vissza a foglalkoztatotti körbe Angliában: a cégeknek munkavállalókra, a nyugdíjasoknak pedig pénzre van szükségük.Thorniley szerint egyébként ahhoz, hogy idős korunkban ne legyenek anyagi problémáink, az átlagfizetés 50 százalékát kellene minden hónapban félretenni.A produktivitásnak az sem tesz jót, hogy az aktív életkorban lévő fiatalok 27-32%-a szüleivel él. Nagy kérdés, hogy ez a réteg hogyan és mikor, egyáltalán elő tudja-e majd teremteni a saját lakáshoz szükséges anyagiakat.Thorniley nem túl bizakodó, és kitért arra is, hogy az európai lakosság 27%-a sosem fog tudni saját lakást venni, jó eséllyel életük végéig béreléményben élnek majd.Arról is beszélt, hogy elindult egy elszegényesedési folyamat. Az aktív munkavállalók 16%-a szegénységben él - és nem sok esélyt lát arra, hogy ebből ez a réteg képes lesz kitörni. Thorniley szerint kezdünk afelé haladni, ami több száz évvel ezelőtt a középkorban is volt: ha valaki gazdag családba születik, akkor nincs oka aggodalomra, boldogulni fog, de ha nem, akkor nem sok jóra számíthat.A közgazdász szerint nagy probléma az alulképzettség is, hiszen a technológiai változás olyan gyorsan növekszik, hogy egy átlagos munkavállaló csak közép szintig tud eljutni a meglévő tudásával, felső szinten már erős technológiai készségek és képességek kellenek. Minél messzebb van valaki ettől a szinttől annál nehezebb, majdhogynem lehetetlen behozni a lemaradást.Szerinte az sem véletlen, hogy a populizmus az EU egész területén növekszik és növekedni is fog az elkövetkezendő 3-20 évben. Nagy felelőssége van ebben véleménye szerint az aktuális kormányoknak, politikusoknak is. Angliában például a rendezetlen Brexit (mint a populizmus egyik eredménye) csak az elkövetkezendő egy évben 200 milliárd fontba fog kerülni az országnak.- mondta nem kicsit felháborodva a szakértő."Konganak a harangok úgy tűnik. De vajon az is meghallja, akinek kellene?" - tette hozzá Dr. Daniel Thorniley.