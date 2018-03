Súlyos vád érte a Nemzetközi Energiaügynökséget

A világos összesen telepített fotovoltaikus (pv) napelem kapacitás 2017-ben elérte a 402 gigawattot, meghaladva az összességében 353 gigawattos globális nukleáris energiatermelő kapacitásokat. A szélenergia már 2014-ben megelőzte az atomot, 2017 végén pedig a globálisan telepített szélerőművi kapacitás meghaladta az 539 gigawattot. A globális szélenergia szövetség (WWEA) szerint 2017-ben összesen 52,6 GW új szélerőművi kapacitás épült ki világszerte. A Solar Power Europe szerint pedig ugyanezen időszak alatt 98,9 GW fotovoltaikus kapacitást installáltak. Ugyanekkor mindössze 2,7 GW nukleáris erőművi kapacitás lépett be a termelésbe az iparág éves státuszjelentése alapján.A korábbi években született többnyire óvatos becsléseket így jelentősen meghaladja a megújuló energia előretörésének üteme, ami különösen szembetűnő a Nemzetközi Energiügynökség (IEA) kitekintései esetében. Például a 2010-es World Energy Outlook (WEO) 2017-re kevesebb mint 10 GW új fotovoltaikus kapacitás telepítését vetítette előre, vagyis gyakorlatilag tízszeresen alullőtte a célt. A kiadvány a tavalyi év végére összesen 85 GW telepített pv kapacitást várt, míg a telepített nukleáris kapacitásokat 470 GW-ra prognosztizálta. Előbbi esetben 315 gigawattal alul-, utóbbinál 110 gigawattal túlbecsülte a végül megvalósult telepítéseket.Az IEA a megújulók telepítési költségeinek csökkenését is alulbecsülte, míg a nukleáris és fosszilis energiatermelés költségeit a valósnál jóval alacsonyabb szintre várta - hívta fel a figyelmet Claudia Kemfer, a DIW Berlin kutatóintézet energia- és környezetvédelmi hivatalának vezetője a Deutsche Wellében . Az IEA prognózisai a fosszilis energiahordozók externális költségeivel (egészségi, környezeti hatások társadalmi költségei) éppúgy nem számolt, mint a nukleáris energia terén tapasztalható költségnövekedéssel, ami a kutató szerint politikai vagy gazdasági okokra vezethető vissza. A fosszilis és nukleáris ágazatoknak pedig érdekükben áll a megújulók költségeit eltúlozni.Ennél is konkrétabban sugallja a Nemzetközi Energiaügynökség pártosságát Sven Teske, a Sydney University kutatója, az Éghajlat-változási Kormányközi Testület tanácsadója, aki a lapnak nem hivatalosan azt mondta, a nukleáris energia jövőbeni részarányára vonatkozó, az IEA jelentésében szereplő számokat alapvetően lediktálhatták.Az IEA elsősorban az OECD-kormányok nevében jár el, amelyek végül is felügyelik a szervezetet, és amelyek jelentős elkötelezettségekkel rendelkeznek a fosszilis energiaforrások felé - fogalmazott Hans-Josef Fell, az Energy Watch Group elnöke. Mindennek pedig jóval súlyos következményei lehetnek: a torzított prognózisok nagyban felelősek lehetnek azért, hogy a nemzetközi közösség az elmúlt egy-két évtizedben a kívánatosnál lazább fókuszt helyezett a megújuló energiaforrásokra, mivel azt sugallták róluk, túlságosan drágák és nem telepíthetők elég gyorsan.