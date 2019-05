Szakad Amerika, a forint sem tud talpra állni

Bár a kínai miniszterelnök-helyettes csütörtökön Washingtonba látogat az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások újabb fordulója miatt, az amerikai illetékesek egyelőre továbbra is azt mondják, hogyEz a kilátás, illetve az, hogy Mike Pompeo amerikai külügyminiszter az utolsó pillanatban mondta le ma az Angela Merkel német kancellárral tervezett találkozóját, már az európai kereskedési idő alatt is borzolta a befektetők idegeit (jól mutatja, hogy az amerikai-kínai mellett az amerikai-EU/német kereskedelmi feszültség sem múlt el).A vezető európai részvényindexek a mai zárásig 1,1-1,7%-os esést produkáltak és hasonló mértékű az esés az amerikai indexeknél is.

A Dow Jones tegnap 400 pontos mínuszból zárásra jócskán emelkedni tudott, így csak kis mínusz lett a vége,A főbb eséseket a Boeing, a Home Depot, és az Apple papírjai mutatják.

A kockázatkerülő üzemmód mellett a dollár kicsit erősödni tudott napközben az euróval szemben 1,1220-ról 1,1180-ig, a forint pedig nem tudott talpra állni egyik devizával szemben sem. Az euró ellenében 324 felett ragadt, a dollárral pedig a 290-es szint közvetlen közelében. Utóbbi azt jelenti, hogy továbbra is kétéves mélypontja közelében billeg a magyar fizetőeszköz.