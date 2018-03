Szakadék szélén a tőzsdék - Egy vonalat érdemes figyelni

Fontos a 200-as mozgó?

A befektetők kiemelten figyelik a 200 napos mozgóátlagot, aminek a segítségével könnyen beazonosítható a hosszútávú trend. Amíg emelkedésben az árfolyam fölötte marad, addig kitart az emelkedő trend, ha viszont masszívan aláesik, akkor fordulhat a trend. Főleg, ha a rövidebb, 50 napos mozgóátlag felülről keresztezi a 200 naposat, a halálkereszt masszív lefordulást vetít előre.Ha így nézzük, az európai részvényindexek (DAX, CAC, FTSE100) kifejezetten rosszul néznek ki, az árfolyam már bőven a 200 napos mozgóátlag alatt áll, ráadásul az 50 napos mozgóátlag a német és a brit indexnél már néhány napja felülről keresztezte a 200 naposat,

a francia részvényindexnél pedig épp most történik meg a metszés.

2010 februárban támaszként,

aztán 2010 július-augusztusban már ellenállásként szolgált a mozgó,

2011 júniusban még megpattant a mozgóról az index,

augusztusban azonban masszívan elesett, így 2011 végén már ellenállás volt a mozgóátlag,

az azt követő, éveken keresztül tartó raliban többször pattant a mozgóátlagról az S&P 500,

2015 augusztusban azonban durván letört az S&P 500, 2015 végén is csak a mozgóátlagig tudott visszapattanni a részvényindex,

a 2016 eleji nagy esést követően azonban ismét a 200 napos mozgóátlag fölé kapaszkodott az S&P 500, azóta pedig több alkalommal is érintette az index a mozgót.

Nade, az a mondás, hogy amíg az S&P 500-nál ez nem történik meg, addig még van remény, a helyzet azonban kritikus, a múlt hét pénteki eséssel ijesztően közel került az index értéke a mozgóhoz, onnan hétfőn még felpattant az index, tegnap azonban újra a 200 napos mozgóátlagra esett az S&P 500.Ahhoz, hogy eldöntsük, mekkora bajt jelentene a mozgóátlag elesése, érdemes megnézni, hogy a múltban jelentett-e egyáltalán bármit is ez az esemény. A rövid válasz az, hogy igen. A 2009 márciusi mélypont óta több alkalommal is találkozott az S&P 500 árfolyama a 200 napos mozgóátlaggal, és szinte minden alkalommal volt is valamilyen kölcsönhatás közöttük. A 2007-2008-as nagy tőzsdei zuhanás után először 2009 május-júliusban emelkedett újra a mozgó közelébe az árfolyam, akkor el is időztek egymás közelében, aztán júliusban onnan lőtt ki az index, azt követően pedig több alkalommal is érintette a mozgóátlagot az index,

A legutóbbi érintés idén február elején szinte milliméter pontosan történt, a mozgóátlag 2539 ponton állt, az index pedig 2533 pontig szúrt le, onnan jött egy nagyobb felpattanás.

Mi jöhet most?