Szakadnak a piacok, zuhan az Apple 2019.01.03 18:06

Ahogy az elmúlt hónapokban is, ma is a gazdaság lassulásával és a kereskedelmi háború negatív hatásaival kapcsolatos hírek mozgatják elsősorban a részvénypiacokat. Mivel bőven akadnak negatív aktualitások, ezúttal is inkább lefelé: a Dow 1,8%, az S&P 1,4%-os, a Nasdaq 1,7%-os esést mutat. Mint cseppben a tenger, úgy mutatja most meg a piac félelmeit az Apple sztorija, a technológiai társaság 8%-nál is nagyobb zuhanást mutat.

A novemberi 59,3 pontról 57,9 pontra süllyedésre számított a piac az ISM feldolgozóipari beszerzési menedzser indexnél, de a tényadat 54,1 pont lett, azaz egyik hónapról a másikra több mint 5 ponttal szakadt a fontos konjunktúra mutató. Ekkora zuhanásra 2008 októbere óta nem volt példa és maga az 54,1 pontos üzleti aktivitás 2016 novembere óta a legalacsonyabb. A friss adatra szakadással reagáltak az amerikai részvényindexek és a dollár is esni kezdett. Mindez azután történt, hogy a délután első felében közzétett ADP foglalkoztatottsági jelentés még meglepően jóra sikeredett, igaz arra nem volt különösebb piaci reakció.

Nem fogy úgy az iPhone, mint amire korábban számítani lehetett, ezt eddig csak sejtettük, most viszont már tudjuk. Főleg Kínában van baj, az ottani vásárlók jóval kevesebbet vettek, mint amire a cég és az elemzők számítottak, az egészért az Apple vezetői nyíltan a kereskedelmi háborút is felelőssé teszik, majd meglátjuk, mit szól ehhez Donald Trump. Mindenesetre az Apple problémája jóval túlmutat a cégen, de még az iparágon is, a globális cégek alaposan megérzik majd a kereskedelmi konfliktusok negatív hatásait - írtuk reggeli cikkünkben. Az Apple a friss hírek hatására több mint 8%-os mínuszba került mostanra.