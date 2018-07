Szállodaprojektbe kezd a Set Group

A Set Group leányvállalata, a SET Goodwill and Enterprise Management Kft, a társaság korábban meghirdetett értékmegőrző programja keretében, annak első lépéseként, 2018. július 11-én megvásárolta a programban részt venni kívánó első vállalkozás 70 százalékos üzletrészét, mellyel így többségi irányítást biztosító befolyásra tett szert.A társaság később közzétette az üzletrész vásárlás részleteit, a Set Group mai tájékoztatása szerint cég leányvállalata a Mátó-Stáb átviteltechnikai, kereskedelmi és szolgáltató Kft-ben szerzett többségi befolyást. A Mátó-Stáb 1995-ben alakult, főtevékenysége vasúti berendezések, vasúti járművek javítása, a társaság több évtizedes tapasztalattal rendelkezik vasúti fejlesztések kivitelezésében, a vállalat sikeresen közreműködött a MÁV vasút modernizációs projektjeiben, melynek köszönhetően a cég a MÁV hitelesített partnerei között szerepel.A Mátó-Stáb az elmúlt évek folyamán alatt jelentős szakmai tapasztalatokat szerzett a vasúti távközlési rendszerek és kiváltképpen az úgynevezett GSM-R (Global System for Mobiles-Railways) telepítésében, mely az érvényes EU szabályozások alapján szükséges vasúti fejlesztésekhez, beruházásokhoz kapcsolódó megrendeléseknél előnyt jelent. A GSM-R rendszer teljes, mintegy 2 100 kilométer hosszú magyarországi hálózatot és további mintegy 400 kilométernyi vasútvonalat lefedő kiépítési munkálatai már folyamatban vannak. A cég jelenleg egy megközelítőleg 80 millió forint értékű megbízással rendelkezik a MÁV egyik fővállalkozójával, és a Mátó-Stáb a jövőben is részt kíván venni a MÁV vasútfejlesztési beruházásaiban.A SET Group a társaságot a megfelelő restrukturálási lépéseket követően tovább kívánja üzemeltetni, valamint ki kívánja aknázni a Mátó-Stáb által jelenleg 14186/16541 arányban tulajdonolt Garabonc községben fekvő üres telek alapvetően turisztikai célú hasznosítását. A garabonci telek kedvező elhelyezkedése, illetve a régió turizmusának kedvező alakulása miatt a SET Group a telken egy gyógy- és wellness szálloda létesítésére irányuló projektet kíván elindítani. Az üzletág jövőbeni alakulásához igazodva a SET Group a projektet továbbértékesíti vagy megvalósítja az alapján mérlegelve, hogy hosszútávon melyik megoldás a kedvezőbb a cégcsoport számára. Az ehhez szükséges engedélyezési és tervezési munkák már folyamatban vannak.A Mátó-Stáb árbevétele 6,6 százalékkal 145,55 millió forintra csökkent 2017-ben a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva, a mérséklődő árbevétel mögött a Set Group által közzétett tájékoztatás szerint a visszavonulását fontolgató menedzsment törekvései húzódtak meg. A társaság EBITDÁ-ja 32,58, míg a vállalat adózott eredménye 26,14 millió forint volt 2017-ben. A Set Group által publikált pénteki közzététel szerint a társaságnak a szállítókon kívül külső finanszírozással, banki hitelekkel nem rendelkezik, lejárt szállító- és vevőállománya, adótartozása nincs. A Mátó-Stáb vagyona a Garaboncban található telek mellett kisebb értékű gépekből, járművekből, illetve pénzeszközökből áll.