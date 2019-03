Számok bizonyítják: már jobban megéri az elektromos autó, mint a benzines

Az elektromos autók ára historikusan meghaladta a velük összehasonlítható benzines járművek árait, azonban ez már egyre kevésbé igaz, az olyan elektromos autók megjelenésével, mint a 33 145 dolláros Kia Soul, a 36 620 dolláros GM Bolt vagy a 35 000 dollárba kerülő Tesla Model 3, a magasra értékelt elektromos autók ára az amerikai gépjárműárak mediánja alá csökkent. Az elektromos autók árát pedig tovább csökkentik az USA-ban elérhető, jelentős állami és a szövetségi kedvezmények is.Az elektromos autók birtoklásának összes költsége lényegesen alacsonyabb lehet a hagyományos járművekkel összehasonlítva, a flottatulajdonosok számára azonban a teljes élettartamra vonatkozó összes költség ismerete a legfontosabb. Míg az átlagos autóvásárlót leginkább a vételár érdekli, a flottatulajdonos azonban a teljes élettartamon átívelő költségeket tartja szem előtt, számára az a fontos, hogy részletesen ismerje az üzemanyag, a karbantartási- és minden más olyan költséget, ami a jármű tulajdonlása alatt felmerülhet. Az elektromos autók alacsonyabb üzemanyag (áram) fogyasztása és a hagyományos gépjárművekhez képest egyszerűbb felépítése (egyszerűbb motorok, kevesebb mozgó alkatrész) olcsóbbá teszik őket a hagyományos autókkal összehasonlítva.Egy 2019-es, öt Európai Uniós országra kiterjedő tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy egy Volkswagen Golf tulajdonosa az autó vételára, az üzemanyag és az adók esetében az Egyesült Királyságban összesen 5 százalékot, míg Norvégiában 27 százalékot spórolhat meg, ha a dízel helyett a Golf elektromos verzióját választja. A legtöbbet azonban mégis a flottatulajdonosok spórolhatják meg.Bár eddig viszonylag kevés elektromos autót üzemeltető flottatulajdonos tudhatott maga mögött akkora megtett távolságot, hogy abból érdemi adatok lettek volna kinyerhetők, azonban idén március elején New York önkormányzati autóflottájának részletes számait megismerhették az érdeklődők. A város által közzétett tanulmány részletesen elemzi az önkormányzati flottába tartozó 9 196 darab jármű 2018-as fogyasztási és karbantartási költségeit, a tanulmány szerint a teljesen elektromos járművek karbantartási költségei alacsonyabbak voltak a benzines, a hibrid és a plug-in-hibrid modellekkel összehasonlítva.

Felmerül azonban a kérdés, hogy az elektromos autó előnye megmarad-e akkor is, ha a jármű vételárát is számításba vesszük. A new yorki önkormányzat autóflottáját menedzselő ügynökség által a Quartz rendelkezésére bocsátott, évesített adatok alapján az elektromos Nissan Leaf és a hibrid Toyota Prius esetében a vételár figyelembevétele után is megmarad az előny a hagyományos autókhoz képest. Bár az elektromos Nissan Leaf vételára magasabb a benzines Ford Fusionnel összehasonlítva, azonban az önkormányzat flottamenedzselő cége szerint a Nissan Leaf összes költsége kilencéves időtávon 8478 dollárral alacsonyabb a benzines Fordhoz képest. A flottaüzemeltető ügynökség szerint a beérkező információk abba az irányba mutatnak, hogy a hagyományos, belső égésű motorokkal szerelt járműveket elektromos autókra cserélve a társaság az üzemanyag mellett a karbantartási költségek csökkenéséből is profitál.