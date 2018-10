Szárnyal a 4iG 2018.10.31 13:37 Kifejezetten támogató szerdán a részvénypiaci hangulat, a hazai tőzsde is emelkedik, a blue chipek közül az OTP és a Mol teljesít a legjobban. Mindemellett vegyesen teljesítenek a Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozó részvények, a CIG Pannónia 1,3, míg a Konzum és az Opus egyaránt 0,8 százalékkal került lejjebb, az Appeninn viszont 1,2 százalékkal került feljebb. A 4iG részvényei azonban szárnyalnak, a papír napi limittel egészen 1180 forintig emelkedtek, míg a 4iG 340 millió forintos, az átlagosnál magasabb forgalom mellett a magyar tőzsde negyedik legforgalmasabb részvénye az OTP, a Mol és a Richter után. A társaság részvényei a tavalyi évet 205 forinton zárták, október elején az árfolyam már 600 forint fölé erősödött, miután az emelkedést nagyrészt a Mészáros Lőrinchez köthető vállalatok, az Opus, és a Konzum két alapjának többségi befolyásszerzése fűtötte a vállalatban. A piaci szereplők egy része pedig valószínűsíthetően arra számít, hogy az új tulajdonosoknak nagy tervei vannak a céggel, ezt a feltételezést erősíthette a befektetőkben a Konzum vezérigazgató-helyettesének nyilatkozata is, miután Fekete Péter a Portfolionak adott szeptemberi interjújában arról beszélt, hogy a Konzum a bank- és pénzügyi szektor mellett többek között az informatikai és telekommunikációs szektorokban is jelentős növekedési lehetőséget lát, a piaci szereplők várakozások szerint ebben a 4iG-nek is kiemelt szerepe lehet majd.

Tovább emelkedik a BUX, jó napja van az OTP-nek 2018.10.31 12:54 Az európai tőzsdéken irányadó pozitív hangulattal párhuzamosan a hazai részvényindex is emelkedik, a BUX 7,1 milliárd forintos forgalom és 494 pontos plusz mellett 1,4 százalékkal került feljebb, a blue chipek a stagnáló Magyar Telekom kivételével emelkednek, a Richter árfolyama 0,5 százalékkal került feljebb, a ma hajnali, kedvező gyorsjelentése után a Mol árfolyama 1,3 százalékkal került feljebb, míg a hazai nagypapírok közül az OTP teljesít a legjobban, a bankpapír árfolyama 2,5 százalékot emelkedett ma.

Emelkedik az osztrák tőzsde, gyorsjelentés után szárnyal az OMV 2018.10.31 12:06 Kitart a pozitív hangulat az európai tőzsdéken, a régiós részvényindexek is emelkednek, a lengyel WIG 0,9, a prágai tőzsde 1,4 százalékkal került feljebb, míg a bécsi ATX 3 százalékkal került feljebb. A bécsi részvényindex komponensei közül az OMV papírjai teljesítenek a legjobban, a társaság ma tette közzé harmadik negyedéves beszámolóját. Az osztrák olajvállalat tisztított üzemi eredménye 31 százalékkal 1,05 milliárd euróra nőtt, felülteljesítve a 929 millió eurós várakozásait, míg a profit 455 millió euró lett a bázisidőszak 472 millió eurós értékével szemben. Az OMV részvényei valósággal szárnyaltak a gyorsjelentés után, az árfolyam 4,8 százalékkal került feljebb, miután a befektetők kedvezően fogadták az évtizedes rekordot jelentő üzemi eredményt, és a növekedési stratégiának a kitermelés bővülésében is megmutatkozó folytatódó megvalósítását is.

Nagyot emelkedett a Sanofi árfolyama 2018.10.31 11:29 Ma tette közzé harmadik negyedéves gyorsjelentését a Sanofi, a francia gyógyszergyártó bevétele 3,7 százalékkal 9,39 milliárd euróra nőtt, míg az egy részvényre eső eredmény 46,8 százalékkal 1,82 euróra emelkedett. A társaság mindemellett felfelé, a 4-5 eurós sávba módosította az EPS várakozásait. A társaság beszámolóját kedvezően fogadták a piaci szereplők, a Sanofi árfolyama 4,8 százalékkal került ma feljebb.

Lezárult a Raiffeisen leánybankjának az eladása 2018.10.31 11:12 Sikeresen lezárult a Raiffeisen Bank Polska alapvető operációinak értékesítése a franca tulajdonban lévő lengyel Bank BGZ BNP Paribas számára - közölte az osztrák bankcsoport. tovább a cikkhez...

Felpattantak az európai részvényindexek 2018.10.31 10:43 A tengerentúli tőzsdék keddi visszapattanása és az ázsiai tőzsdék emelkedése után az irányadó európai részvényindexek is erősödnek ma, a volatilis október utolsó napján a kedvező vállalati gyorsjelentések tovább javították a kontinens részvényindexeinek hangulatát, a DAX index 1,4, a CAC 2,1 százalékkal került feljebb, míg a bécsi börze 2,5 százalékot emelkedett.

Szárnyal a L'Oreal árfolyama 2018.10.31 10:27 Nagyot emelkedett a L'Oreal árfolyama szerdán, miután a kozmetikumokat gyártó francia társaság 6,2 százalékkal 6,47 milliárd euróra emelkedtek a harmadik negyedévben, a vállalat beszámolója szerint a mindezt a kínai piacon elét jelentős bővülés is nagyban támogatta. A társaság vezérigazgatója, Jean-Paul Agon a CNBC-nek ma arról beszélt, hogy a társaság a saját piacain nem számít lassulásra Kínában, az Egyesült Államok és Kína kiéleződő kereskedelmi konfliktusa ellenére sem. A piaci szereplők kedvezően fogadták a L'Oreal számait, az árfolyam 6,5 százalékos pluszban is járt ma, bár a délelőtt második felében kissé alábbhagyott a lendület, a L'Oreal árfolyama 5,5 százalékkal került ma feljebb.

A világon minden harmadik ember függ valamilyen szinten a Facebooktól 2018.10.31 10:20 Már a világon 2,6 milliárd ember használja a Facebook valamelyik szolgáltatását - derül ki a cég negyedéves gyorsjelentéséből. Európában felhasználókat vesztett a Facebook a július-szeptemberi negyedévben, viszont Ázsiából egyre többen csatlakoznak. A bevételek még mindig 30 százalék feletti mértékben növekednek a cégnél, de a költségek még ennél is jobban és elképzelhető, hogy ez a trend a következő negyedévekben is folytatódik. tovább a cikkhez...

Emelkedik az OTP 2018.10.31 09:46 Kitart a jó hangulat az európai tőzsdéken, a régiós részvényindexek is emelkednek szerda délelőtt, a bécsi börze 2,4 százalékkal került feljebb, a lengyel WIG 0,8, míg a prágai tőzsde 1,2 százalékot emelkedett. A hazai részvényindex is emelkedik, a BUX 370 pontos plusz mellett 1 százalékkal került feljebb, a blue chipek is kivétel nélkül emelkednek, a Magyar Telekom és a Richter árfolyama egyaránt 0,3 százalékkal került feljebb, a Mol 0,7 százalékkal került feljebb, a társaság ma hajnalban közzétett, erős gyorsjelentése után, míg a hazai nagypapírok közül 2 százalékos emelkedésével az OTP teljesít a legjobban. Az OTP erősödése mellett a régiós bankpapírok is emelkednek szerda délelőtt, különösen jól teljesítenek az osztrák pénzintézetek részvényei, az Erste Bank 2,6. míg a Raiffeisen árfolyama 1,9 százalékkal került ma feljebb.

Emelkednek az európai tőzsdék 2018.10.31 09:25 A hétfői esés után tegnap felpattantak az amerikai tőzsdék, a vételi erő az ázsiai kereskedésben is kitartott, a befektetőket a vártnál gyengébb kínai BMI adat sem kedvetlenítette el, miután a kínai feldolgozóipari beszerzési menedzserindex októberben 50,2 pontra csökkent a szeptemberi 50,8 pontról, a piaci szereplők azonban ezúttal lerázták magukról a kínai gazdaság lassulásával kapcsolatos aggodalmakat, és a távol-keleti börzékkel párhuzamosan a kínai részvényindexek is emelkedtek ma. A pozitív részvénypiaci hangulat ezúttal az európai tőzsdéket is magával ragadta, a DAX 1, a CAC40 1,5 százalékkal került feljebb a szerdai piacnyitás után, milánói tőzsde 0,7 százalékkal került feljebb, míg a spanyol IBEX 1,3 százalékot emelkedett.

Jó úton jár az OMV ahhoz, hogy a nagyok közé kerüljön 2018.10.31 09:18 Elsősorban az olajárak emelkedése, valamint kitermelésének fokozása javította az OMV eredményességét a harmadik negyedben. Az osztrák olajtársaság termelése egy év alatt 20 százalékkal napi 400 ezer hordó olajegyenérték fölé bővült, vagyis jó úton jár stratégiai célja, a 600 ezer hordós termelés 2025-ig való elérése felé. tovább a cikkhez...

Emelkedéssel indul a hét harmadik napja a magyar tőzsdén 2018.10.31 09:05 Emelkedéssel indul a hét harmadik napja a magyar tőzsdén, a BUX 241 pontos plusz mellett 0,7 százalékkal került feljebb, a blue chipek kivétel nélkül emelkednek, a Magyar Telekom 0,5, a Richter 0,7 százalékkal került feljebb, az OTP árfolyama 0,8 százalékos erősödéssel indította a szerdai napot, míg a Mol 0,5 százalékkal került feljebb a szerdai piacnyitás után, azt követően, hogy a társaság mai gyorsjelentésében a legfontosabb sorokon a bázist és az elemzői konszenzust jelentősen meghaladó számokkal örvendeztette meg a piaci szereplőket.

Nagy emelkedéssel kezdődhet a szerdai kereskedés Európában 2018.10.31 08:31 Mi történik a tőzsdéken? !--> A volatilis keddi kereskedés végére nagyot emelkedtek a tengerentúli tőzsdék, a hangulatot Donald Trump nyilatkozata javította, miután az amerikai elnök lehetségesnek nevezte a kereskedelmi kérdésekben a Kínával való megállapodást. A Dow végül 432 pontos plusz mellett 1,8 százalékos emelkedéssel zárta a hét második napját, az S&P500 1,6 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,6 százalékos eséssel zárta a keddi kereskedést.



Emelkednek az ázsiai tőzsdék szerdán, a Nikkei 2,2 százalékkal került feljebb, a vártnál gyengébb kínai beszerzési menedzserindexek ellenére is emelkedni tudtak a kínai tőzsdék, a hongkongi részvényindex 1, míg a sanghaji börze 1,1 százalékkal került feljebb. Ázsia más részein is optimista hangulatban telt a hét harmadik napja, a dél-koreai Kospi 0,7 százalékkal került feljebb, míg a szingapúri tőzsde 1,3 százalékkal került feljebb.



A keddi kereskedés első felének oldalazása után a piaczárás felé közeledve nagyot emelkedett a magyar tőzsde, a BUX végül 335 pontos plusz mellett 0,9 százalékkal került feljebb, míg a hazai blue chipek felemásan teljesítettek. Az OTP 0,3 százalékos esést követően 10 000 forinton zárt, míg a Richter 0,4 százalékkal került lejjebb, a gyógyszergyártó árfolyama 0,4 százalékkal került lejjebb. A Magyar Telekom 0,1 százalékos erősödése után 391 forinton zárt, míg a legjobban a Mol teljesített, az olajvállalat 3,7 százalékos emelkedés után 2976 forinton fejezte be a keddi kereskedést, a társaság szerdai gyorsjelentése előtt.



Szerda hajnalbantette közzé harmadik negyedéves gyorjselentését a Mol, a társaság a legfontosabb sorokon a bázist és az elemzői konszenzust jelentősen meghaladó számokat közölt, a kiemelt figyelemmel követett tisztított EBITDA 32 százalékkal 197,4 milliárd forintra emelkedett, míg az adózott eredmény 89 százalékkal 90 milliárd forintra bővült a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva.



A határidős DAX index 162 ponttal került feljebb szerda reggel, 1,4 százalékos emelkedést vetítve előre a mai piacnyitásra.



A forint gyengüléssel indítja a szerdai napot az euróval szemben, egy euróért 324,94 forintot kell fizetni, míg egy dollár 286,49 forintba kerül.

!--> Mire figyelnek a befektetők? !--> Szerdán az MNB a második negyedéves lakásárindexét publikálja.



Az ÁKK 12 hónapos kincstárjegy aukciót tart.



Kínából beszerzési menedzserindexet tettek közzé.



Németországból az szeptemberi kiskereskedelmi adatsor érkezik.



Az euroövezetből az októberi inflációs statisztikára figyelnek majd a befektetők.



Az Egyesült Államokból az októberi ADP foglalkoztatottsági adatot teszik közzé.

!--> Mi történt idén a tőkepiacokon? Felemásan teljesítettek a régiós részvényindexek kedden, a régiós börzék idei teljesítménye azonban negatív, a BUX idén 7,4 százalékkal került lejjebb, míg a lengyel WIG 14,3 a bécsi börze pedig 9,7 százalékkal került idén lejjebb. Gyorsjelentések a héten Szerdán teszi közzé beszámolóját többek között az Airbus, az OMV és a General Motors is.