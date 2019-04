Szárnyal a Ford, zuhan az Intel 2019.04.26 20:23

A nap egyik nyertese a Ford Motor 10,6%-os árfolyamemelkedésével. A társaság első negyedéve a bevétel és a profit is az elemzői várakozások felett alakult, a bevétel a várt 40 milliárd dollárnál magasabb, 40,3 milliárd dollár volt, az egy részvényre jutó eredmény pedig a várt 26 helyett 44 dollárcent volt. A profitabilitás megugrása egyrészt a költségcsökkentési programnak köszönhető, de nagy szerepe volt benne a termékmix átalakulásának is, a Ford elsősorban az F-széria autóin keres pénzt, nagyon jól mennek a kisteherautók és az SUV-k is.

Nagyot, több mint 10%-ot zuhant viszont az Intel árfolyama az követően, hogy közzétette első negyedéves gyorsjelentését. A társaság az elemzői várakozásoktól elmaradó számokat közölt az adatközpont üzletágában és a menedzsment csökkentette az idei évre vonatkozó bevételprognózisát is.

A Dow és a Nasdaq immár 0,1%, az S&P 500 0,2% körüli emelkedést mutat.