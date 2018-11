Szárnyal az Opus, megtépték a Konzumot - Meddig tarthat még a lendület?

Záporoztak a fontos bejelentések

Szárnyal az Opus és a Konzum - Milyen szintekre érdemes figyelni?

Nagy Fidesz-győzelmet hozott az április 8-i országgyűlési választás, amely után szárnyaltak a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó részvények, az Opus 30, a Konzum pedig 26 százalékot emelkedett két nap alatt. A második napon ugyanakkor nagy lefordulást láthattunk a két cég piacán, az esés pedig az elmúlt hónapokban is kitartott, függetlenül attól, hogy több pozitív hír jelent meg a két társasággal kapcsolatban. Ezek azonban nem tudták tartósan felfelé mozdítani az árfolyamot. Az elmúlt napokban viszont több olyan bejelentésre és nyilatkozatra is sor került, amelyek hatalmas lendületet adtak a Konzum és az Opus árfolyam emelkedésének: Kiderült , hamarosan a Konzum és az Opus közgyűlésein is támogató döntés születhet a két társaság közötti fúzió elindításáról. A tervezett beolvadás végén a Konzum törlésre kerül a cégnyilvántartásból, teljes vagyona pedig az Opusra száll át. A Konzum részvényesei ezért cserébe Opus-részvényeket fognak kapni - jelentette ki Fekete Péter. A Konzum vezérigazgató-helyettese a vele készített interjúnkban beszélt még a cserarány meghatározásának módjáról és arról is, hogy mindkét társaság részvényesei szempontjából fair lesz az elszámolás.Múlt pénteken lezárult az Opusnál idén februárban bejelentett tőkeemelés. A 9 hónap alatt véghezvitt apportok és üzletrész vásárlások hatásai jelentősen túlszárnyalták a menedzsment előzetesen bejelentett várakozásait, az Opus saját tőkéje ugyanis 250 milliárd forint fölé növekedhet 2018 végére. Lényeges információ volt az is, hogy az új termelővállalatokban szerzett tulajdon az Opus eredményességére is pozitív hatással lesz, a tőzsdei vállalat jövő évi EBITDA-ja 20-25 milliárd forint lehet. A jövőre vonatkozóan pedig kiderült, hogy az előzetes becslések szerint a tőzsdei óriásvállalat mai árfolyamon számolva 350-400 milliárd forintos kapitalizációval, ezzel közel megegyező nagyságú, IFRS szerinti konszolidált saját tőkével és 30 milliárd forint fölötti EBITDA-val működhet már 2019-ben.Hétfőn pedig a Világgazdaságnak adott interjújában Fekete Péter, a Konzum vezérigazgató-helyettese kijelentette: a jövő év első felében megjelenhet a nemzetközi tőkepiacon a fúzióra készülő Opus-Konzum csoport. Ahogy arról korábban írtunk, a fúziót követően a piaci kapitalizáció és a pénzügyi mutatók lehetővé teszik az Opus részvényeinek külföldi szabályozott piaci bevezetését. Az egyesülés utáni társaság mérete és a prosperáló ágazatokat (agrárium, energetika, építőipar, feldolgozóipar, IT és telekommunikáció, pénzügyi szektor, turizmus) tömörítő holdingszervezet áttekinthető tőzsdei működése révén vonzó lehetőséget kínálhat a nemzetközi nagybefektetőknek, emellett kedvezőbb finanszírozási forrásokat az Opusnak.Az Opus és a Konzum hatalmas ralit produkált néhány kereskedési nap leforgása alatt, előbbi társaság árfolyama több mint 21 százalékot, míg utóbbi vállalat árfolyama több mint 11 százalékot erősödött a múlt csütörtöki záráshoz képest. A jelentős emelkedések miatt megnéztük, meddig erősödhetnek még a papírok, milyen technikai szintekre érdemes figyelnie a befektetőknek.Az Opus árfolyamának a múlt pénteki ralinak köszönhetően, sikerült kitörnie abból a csökkenő trendcsatornából, amelyben hónapok óta mozgott, ráadásul az 50-napos mozgóátlag is leküzdésre került. Hétfőn pedig réssel erősödött az árfolyam, amelynek hatására a jegyzéseknek sikerült megközelíteniük a 200-napos mozgóátlagot. Az összkép tehát pozitív, de érdemes figyelembe venni az RSI-indikátor jelzését is, amely rövidtávon már túlvett állapotot jelez. A nagy emelkedésnek egyelőre az 595 forintos szintnél húzódó korábbi erős ellenállás szabott gátat, ennek, valamint a 200-napos mozgóátlagnak a leküzdése esetén megnyílhat az út a 640 forintos szint elérése előtt. Alulról az 545 forintos szint környéke már erős támaszként funkcionálhat.

A múlt pénteki ralinak köszönhetően a Konzum árfolyamának szintén sikerült kitörnie abból a csökkenő trendcsatornából, amelyben hónapok óta mozgott, ráadásul az 50-napos mozgóátlag is leküzdésre került és az MACD indikátor is az eladási pozíciók zárására adott jelzést. Hétfőn viszont elfogyott a lendület és az ellenállásnak számító 275 forintos szint közeléből esni kezdett a társaság árfolyama, így a déli órákra visszakerült a korábbi csökkenő trendcsatornába és az 50.napos mozgóátlag alá. A további erősödéshez első körben szükség lenne a csökkenő trendvonal tartós áttörésére, az 50-napos mozgóátlag leküzdésére. Alulról a 250 forintos szint jelenthet gyengébb támaszt, míg ez alatt a 240 forintos szint már erős támaszként funkcionálhat.