Szárnyalt a Mol, kitartott a vevők ereje a magyar tőzsdén 2018.08.21 17:25

A hét második napját iránykereséssel indították az európai tőzsdék, a kereskedelmi háborús feszültség enyhülésével párhuzamosan a kontinens börzéi is felfelé kapaszkodtak, a magyar tőzsde is emelkedett, bár a hazai blue chipek felemásan teljesítettek. A BUX index pedig 571 pontos plusz mellett 1,6 százalékos emelkedéssel zárta a napot. Míg az OTP esetében kifulladni látszott a vevők ereje, a Mol valósággal szárnyalt, a bankpapír közel 0,7 százalékos esést követően 10 260 forinton zárt, az olajcég papírjai pedig 4,6 százalékkal kerültek ma feljebb, a Mol 2866 forinton fejezte be a hét második napját. A Richter mindemellett közel 1,9, míg a Magyar Telekom pedig 0,2 százalékos emelkedéssel zárta a mai napot.