Az európai tőzsdéken uralkodó kifejezetten rossz hangulat ellenére is nagyot emelkedett a magyar tőzsde, a BUX végül az átlagosnál magasabb, 22 milliárd forintos forgalom és 700 pontos plusz mellett 1,9 százalékkal került feljebb, a blue chipek kivétel nélkül emelkedéssel zárták a napot, a Magyar Telekom 0,3 százalékos erősödést követően éppen a 400 forintos szinten fejezte be a napot, a Mol végül 0,3, míg a Richter árfolyama 0,4 százalékkal került feljebb.

Míg az európai tőzsdéken kifejezetten borús a hangulat, miután a 2019-es olasz költségvetési tervhez csatolt, megnövelt hiánycél alaposan ráijesztett a befektetőkre, a magyar tőzsde azonban emelkedik, a hazai részvényindex 412 pontos plusz mellett 1,1 százalékkal került feljebb. A blue chipek közül a Richter stagnál, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,3 százalékkal került feljebb, a telekomcég a 400 forintos szint közelében billeg. A Mol mindemellett 0,3 százalékkal került lejjebb. Az OTP azonban hatalmasat emelkedett pénteken, a bankpapír árfolyama 3,9 százalékos emelkedést követően egészen 10 240 forintig emelkedett. Az OTP az elmúlt hónapok kereskedési sávjának aljáról pattant fel és az árfolyam a 10 191 forintnál található 50-napos mozgóátlagot is visszafoglalta a pénteki kereskedés második felében.

Az amerikai tőzsdefelügyelet beperelte Muskot, zuhan a Tesla árfolyama 2018.09.28 16:33

Hatalmasat zuhant a Tesla árfolyama pénteken, miután az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) csalás miatt pert indított a társaság elnök-vezérigazgatója ellen, miután az SEC szerint Musk a Tesla tőzsdei kivezetésével, és az ügylet finanszírozásával kapcsolatos Twitter-üzenetével szándékosan vezethette félre a cég részvényeseit. Lapértesülések szerint Musk peren kívül megegyezhetett volna a felügyelettel, ám ezt Musk ügyvédei visszautasították, az SEC ezt követően nyújtotta be keresetét. A Wall Street Journal szerint az SEC azt kívánja elérni, hogy Elon Musk egy amerikai tőzsdei társaságban se tölthessen be felsővezetői pozíciót, amely esetben Musk a Tesla élén betöltött pozíciójából is távozásra kényszerülne. A befektetőket valósággal sokkolták a hírek, a Tesla árfolyama 12 százalékot zuhant.